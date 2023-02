ESC Dorfen kassiert bittere Niederlage gegen Buchloe

Von: Markus Schwarzkugler

Freud und Leid auf einen Blick: Nach nur zwölf Sekunden in Überzahl erzielt Christof Hradek (3. v. l.) die Dorfener 1:0- Führung. Seine Teamkameraden freuen sich mit ihm – im Gegensatz zu den in Weiß gekleideten Buchloern. © Prä

Nach dem ersten Drittel vorne, nach dem zweiten Drittel vorne – doch am Ende hat’s im Piraten-Duell ein weiteres Mal diese Saison nicht gereicht für den ESC Dorfen. Er unterlag am Sonntagabend zuhause dem ESV Buchloe etwas unglücklich 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).

Dorfen – Drei deftige Niederlagen – einmal 1:5 und zweimal 1:6 – hatte Dorfen diese Saison schon gegen Buchloe kassiert. Die Gäste waren nun als Neunter und damit bestplatziertes Team in die Abstiegsrunde gegangen, kassierten dann aber gleich eine Niederlage gegen Waldkraiburg. Anders die Eispiraten, die am Freitag 4:3 in Schweinfurt gewonnen hatten.

Die Dorfener legten druckvoll los, die Buchloer eher defensiv. Mit zunehmender Spieldauer wagten aber auch sie sich nach vorne und wirkten dabei präzise im Zusammenspiel. Es war ein enges erstes Drittel, auch wenn der ESC leichtes Übergewicht hatte. Und die erste Großchance: Lukas Kirsch vergab sie in der 9. Minute.

Fünf Minuten später stand plötzlich Markus Vaitl frei vor ESC-Goalie Maximilian Englbrecht, doch der parierte. Mit seiner konzentrierten Leistung machte dieser da weiter, wo er gegen Schweinfurt aufgehört hatte.

In Überzahl schlug Dorfen zu: Buchloes Marc Krammer saß erst zwölf Sekunden wegen Hakens in der Kühlbox, als Christof Hradek mit einem raffinierten Rückhandschuss zur verdienten Pausenführung einnetzte (18.).

Die Ostallgäuer kehrten druckvoller zurück und glichen nach gut vier Minuten im zweiten Drittel aus: Nach einem Kurzpassspiel vor dem Tor traf Vaitl aus nächster Nähe zum 1:1. In der Folge gab es ein kleines Strafenfestival, im zweiten Durchgang kassierte der ESC viermal zwei und der ESV dreimal zwei Minuten. Insbesondere die Dorfener gerieten dadurch unter Druck, machten es in – teils zweifacher – Unterzahl aber ganz gut. In den letzten fünf Minuten dieses Abschnitts verdienten sich die Eispiraten dann ihre erneute knappe Pausenführung, die der am Freitag noch krank fehlende Urban Sodja nach einem Konter in der 38. Minute erzielte – bei all den Strafzeiten im zweiten Drittel im Powerplay, versteht sich.

Im Schlussabschnitt nahm das Dorfener Unheil nach nicht mal zwei Minuten seinen Lauf: Ein abgefälschter Schuss von Michal Petrak landete zum 2:2 im Netz. Dorfen war dem Führungstreffer danach näher. Doch hatte der ESC in Englbrecht einen sehr guten Keeper, so hatte der ESV in Johannes Wiedemann sogar einen sensationellen. So zeigte er eine Wahnsinnsparade gegen Tomas Vrba bei zweifacher Überzahl des ESC.

Es ging hin und her, doch dann musste Josef Folger wegen Beinstellens raus. Das Powerplay nutzte Christian Wittmann in Minute 56 zum ESV-Siegtreffer.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (18.) Hradek (F. Kanzelsberger, Folger/5-4), 1:1 (25.) Vaitl (Petrak, Schorer), 2:1 (38.) Sodja (5-4), 2:2 (42.) Petrak (Schorer), 2:3 (56.) Wittmann (Vaitl/5-4) – Zuschauer: 161 – HSR: Lars Neelsen, Florian Fröhlich – Strafminuten: ESC 12, ESV 14

Markus Schwarzkugler, Georg Brennauer