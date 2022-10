Der Dorfener Eismeister muss selbst stürmen

Die Dorfener Puckjäger wollen wieder jubeln. © Christian Riedel

Personelle Probleme plagen den ESC Dorfen zum Saisonauftakt. Der Ukrainer Dmytro Isayenko feiert sein Comeback

Dorfen – Vom Eismeister zum Bayernliga-Stürmer. So schnell kann es beim ESC Dorfen gehen. Wenn die Eispiraten zum Auftakt der Bayernliga-Hauptrunde an diesem Sonntag um 18 Uhr im Schweinfurter Icedome auf die Mighty Dogs treffen, wird voraussichtlich auch der Ukrainer Dmytro Isayenko das ESC-Trikot tragen, da es personell in der Truppe von Trainer Franz Steer nicht gerade rosig aussieht.

Jedenfalls musste Steer bereits beim letzten Testspiel am Freitag gegen Pfaffenhofen auf ein halbes Dutzend Stammspieler wegen kurzfristigen Erkrankungen und Verletzungen verzichten. Neben den beiden Torleuten Andreas Marek und Carsten Aurich stehen aktuell nur drei etatmäßige Verteidiger zur Verfügung. Die jungen Stürmer Christoph Lönnig und Christoph Obermaier sollen deshalb in der Defensive einspringen. Außerdem muss in der Abwehr zu allem Überfluss auch noch Gaspr Susanj wegen Knieproblemen vorerst pausieren.

Dafür hat der Sturm Verstärkung bekommen. Isayenko, der seit einiger Zeit für die Eisbereitung in der Dorfener Halle zuständig ist, rückt ins Team. Der 32-jährige Ukrainer spielte bis vor drei Jahren in seiner Heimat in der zweiten Liga, ehe er wegen einer langwierigen Verletzung seine Karriere erst einmal unterbrechen musste. In Schweinfurt soll er nun sein Comeback feiern. Außerdem ergänzen die Jungstürmer Felix Wiedenhofer und Fabio Lauffer das ESC-Team. Der ERV Schweinfurt hofft heuer darauf, sich unter den ersten acht Mannschaften zu platzieren und damit in den Zug nach oben einzusteigen. Diesen hatten die Unterfranken in der vergangenen Saison knapp verfehlt, wurden dann aber in der Abstiegsrunde hinter Erding und Dorfen ungefährdet Dritter.

Für heuer hat sich das Team um Trainer Andreas Kleider bei fünf Abgängen nur punktuell mit drei Zugängen verstärkt. Zur Weiterverpflichtung von Topscorer Dylan Hood gab es für den ERV ohnehin keine Alternative. Der 32-jährige Kanadier brachte es in 31 Einsätzen immerhin auf 62 Scorerpunkte.

Durch seine Vermittlung wurde der 36-jährige amerikanische Angreifer Joey Sides aus Jacksonville (ECHL) geholt. Verpflichtet wurden auch Stürmer Nils Münchberg (Black Dragons Erfurt) sowie zuletzt der 37-jährige Deutsch-Kanadier und Verteidiger Sean Fischer (Erfurt).

In der Vorbereitung besiegten die Mighty Dogs den ESC Haßfurt 6:5, unterlagen dem EV Pegnitz 4:5 und ebenfalls zuhause dem EHC Bayreuth 1b 2:3. GEORG BRENNAUER