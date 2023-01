Die Pamula-Gala der Eispiraten

Von: Helmut Findelsberger

Der Puck zappelt im Netz: Daniel Pamula (l.) lässt David Schätzl keine Chance und trifft zum 2:0. Beim 5:3-Sieg erzielt der Dorfener drei Tore. © Dominik Findelsberger

Der Slowake führt Dorfens 1b mit drei Treffern zum Sieg

Dorfen – Tabellenletzter will keiner sein, und so war das Kellerduell der Eishockey-Bezirksliga ein Kampf auf Biegen und Brechen. 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) gewann die 1b des ESC Dorfen am Samstagabend gegen die 1b des EC Pfaffenhofen und konnte die Ilmstädter schon mal auf vier Punkte Abstand distanzieren. Drei Treffer gelangen Daniel Pamula. „Er war richtig gut und hatte auch mal das nötige Scheibenglück“, sagte Trainer Tobi Brenninger.

Der 37-jährige Slowake, längst hier heimisch geworden und auch Nachwuchstrainer, bildete mit dem Ukrainer Dmytro Isaienko (34) und Kapitän Quirin Brugger (27) ein Sturmtrio. „Diese Reihe war wirklich stark“, bestätigte auch der Trainer.

Stark begonnen hatte sein Team auch und legte früh zwei Tore vor. „Dann haben wir dumme Strafzeiten und einen Treffer in Unterzahl kassiert.“ Dieser fiel bei der Strafzeit gegen Torhüter Christian Aurich, der den Pfaffenhofener Elias Weber nur noch alles andere als regelkonform am Einschuss hindern konnte. „Ab der ersten Pause waren wir aber das bessere Team“, so Brenninger. Isaienkos Treffer zum 3:3 nur 22 Sekunden nach Wiederbeginn war ein Traumstart. Zwei weitere Treffer in Überzahl folgten. Dann gab es eine Boxeinlage – sechs Sekunden vor Schluss. Die brachte Dorfens Julian Schreiner und Pfaffenhofens Marius Heumann je „5 plus Spieldauer“ ein.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (4.) Pamula (Isaienko, Poplan), 2:0 (8.) Pamula, 2:1 (10.) Armbrister (Marb, Heumann), 2:2 (13.) Strack (Majewski, Maier/5:4), 2:3 (14.) Armbrister (Marb, Riegler), 3:3 (21.) Isaienko (Pamula), 4:3 (35.) Hummel (Thiede/5-4), 5:3 (47.) Pamula (Brugger/5-4) – Schiedsrichter: Christoph Ober, Albert Aschenbrenner) – Strafminuten: ESC 21+20, ECP 23+20 – Zuschauer: 59.