Dorfens Coach: „Diese Fehlpässe gehen mir sowas auf den Sack“

Von: Helmut Findelsberger

Franz Steer (r.) war genervt. © Dominik Findelsberger - Archiv

ESC-Trainer Franz Steer ist nach der Pleite in Buchloe genervt

Dorfen – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) gewann der ESV Buchloe gegen den ESC Dorfen. Beide Trainer waren sich aber einig, dass das die Spielanteile nicht wiedergibt. Allerdings lügen bekanntlich Ergebnisse und Tabellen auch nicht.

Sechs ihrer sieben Spiele hatten die Freibeuter des ESV Buchloe verloren – und damit die Chancen auf einen Platz unter den ersten Acht. Im letzten Heimspiel mussten sie sich gar dem Hinterbänkler Pegnitz geschlagen geben. Ganz aussichtslos waren die Eispiraten die 130 Kilometer ins Ostallgäu also sicher nicht angegangen. „Wir waren aber auch alles andere als eine Macht“, musste nach der Partie der Sportliche Leiter Hans Ertl zugeben. Was er seinem Team ankreidete, waren die gefühlten 70 Prozent Spielanteile im zweiten Drittel, „aber wir schießen einfach keine Tore“.

Ins selbe Horn stieß auch Trainer Franz Steer, der einen sehr guten Beginn seiner Mannschaft mit sehr viel Druck sah, „und dann kassieren wir einen Überzahltreffer“. Als Buchloes Routinier Alexander Krafczyk die Scheibe hinter Torhüter Andreas Marek zum 1:0 versenkt hatte, war die Strafzeit von Florian Fischer exakt zwei Sekunden vorher beendet gewesen. Fast vier Minuten am Stück durften sich die Eispiraten später dann mit einem Mann mehr versuchen. Steer „sah ein sehr gutes Überzahlspiel seiner Mannschaft, aber wir haben einfach das Tor nicht schießen können“. In seinen Augen schlug sich sein Team im zweiten Drittel fast selbst.

„Fehlpass, Fehlpass, Treffer“: So sah Steer Buchloes 2:0 durch Philipp Wolf. Das 3:0 von Felix Schurr war für Steer „nach einem Pressschlag mehr ein Eigentor, und dann bist du 0:3 hinten, weil Buchloe seine Chancen effektiv genutzt hat“.

Mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:3 brachte Verteidiger Alexander Kanzelsberger seinen ESC wieder ins Spiel. Vier Sekunden vor der erneuten Pause war die Partie praktisch entschieden, als Krafczyk in Unterzahl zum 4:1 davonziehen konnte. „Gestern habe ich meinen Verteidigern erklärt, was sie in solchen Situationen an der gegnerischen blauen Linie machen sollen, und dann kriegst du so einen Shorthander“, ärgert sich Steer.

Es war nicht der Abend der Dorfener Eispiraten, dafür der von Alexander Krafczyk. Der 34-Jährige traf noch ein drittes Mal – für Franz Steer „wieder mehr ein Eigentor“. Das halbe Dutzend machte Christian Wittmann in Überzahl voll. Da hatte vorher Dorfens Christof Hradek „Fünf plus Spieldauer“ kassiert. Mit dieser Entscheidung konnte sich Steer nicht recht anfreunden, „denn der Buchloer Spieler war bereits vor dem Kontakt in die Bande gestürzt“. Für Buchloes Philipp Zabel ging es nicht mehr weiter. Steer abschließend: „Wir haben viel investiert, hatten kein Scheibenglück, aber diese Fehlpässe und Scheibenverluste gehen mir sowas von auf den Sack.“

Statistik

Tore/Assists: 1:0 (8.) Krafczyk (Petrak, Vaitl), 2:0 (28.) Wolf (Simon, Wittmann), 3:0 (35.) Schurr (Wittmann), 3:1 (38.) A. Kanzelsberger (Folger), 4:1 (40.) Krafczyk (4-5), 5:1 (47.) Krafczyk (Vaitl), 6:1 (57.) Wittmann (5-4) – Hauptschiedsrichter: Matthias Wörle – Strafminuten: ESV 12 /ESC 10 + 5 + 20 Hradek – Zuschauer: 265.