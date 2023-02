Dorfen dreht das Derby

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Dorfener Großchance: Urban Sodja (r.) scheitert an Goalie Christoph Lode. Michal Popelka (l.) versucht zu stören. Christoph Obermaier beobachtet die Szene hinter dem Tor. © Dominik Findelsberger

Waldkraiburgs Führung hält bis ins Schlussdrittel. Aber dann schlägt Seppi Folger zu.

Dorfen – Es war „Autobahn-Derby“ Nummer drei, und der ESC Dorfen ging zum dritten Mal als Sieger vom Eis. 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) rangen die Eispiraten den EHC Waldkraiburg in diesem Abstiegsrunden-Duell nieder. Und es ging von Beginn an heiß her.

Als nach nicht mal einer Minute Felix Wiedenhofer auf und davon zog, konnte ihn Jan Loboda nur noch auf Kosten von zwei Strafminuten aufhalten. Aus dieser Überzahl schlugen die Eispiraten ebenso wenig Kapital wie aus einer weiteren Gästestrafzeit nach vier Minuten. Die Löwen setzten in Unterzahl sogar gefährliche Nadelstiche, aber Max Englbrecht war auf dem Posten.

Bei zahlenmäßigem Gleichstand waren die Gäste torgefährlicher. In der letzten Minute vor der Pause schienen es die Eispiraten nochmal wissen zu wollen. Christof Hradek und Christoph Obermaier mit zwei Nachschüssen kamen an Christoph Lode im EHC-Tor nicht vorbei. Waldkraiburg kassierte auch noch eine Strafzeit. Wenn dann der letzte Eispirat an der blauen Angriffslinie den Puck verliert, lässt sich ein Michal Popelka nicht lange bitten und traf fünf Sekunden vor der Sirene zum 1:0.

Dorfen brachte noch eineinhalb Minuten Überzahl ins zweite Drittel mit, aber das Spiel mit einem Mann mehr wurde nicht besser. Nach gut zwei Minuten kam Leon Judt vors ESC-Tor, schon war Englbrecht gefordert.

Ansonsten ging es immer mehr Richtung EHC-Tor, in dem Lode richtiggehend warmgeschossen wurde. Was Steiner, Hradek, Fischer & Co. auch probierten, der Sieger hieß stets Lode. Bei erneuter Gästestrafzeit hatte Sodja zwei gute Einschussmöglichkeiten.

Möglichkeiten, die Partie zu drehen, hatten die Eispiraten zu viele vergeben. Mit so einer scheiterte nach Wiederbeginn auch Wiedenhofer an Lode, aber Christian Göttlicher stand zum Nachschuss und 1:1 zur Stelle. Und die Eispiraten legten nach. Mit einem satten Schuss jagte Josef Folger die Scheibe zum Führungstreffer ins lange Eck.

Jetzt war Derbytime. Vor beiden Toren brannte es immer wieder lichterloh. Folger wurde allein auf weiter Flur von den Beinen geholt, aber der ansonsten gegen seinen Ex-Club wie aufgedreht spielende Hradek verzockte sich beim Penalty. Als Waldkraiburg seinen Torhüter-Joker gezogen hatte, ersprintete Folger die Scheibe zum 3:1. „Löwen geben niemals auf“, sang der Gästeblock, und Thomas Rott gelang 30 Sekunden vor Schluss der Anschlusstreffer. Mehr aber auch nicht.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (20.) Popelka (4-5), 1:1 (42.) Göttlicher, 2:1 (46.) Folger (Sodja, Kirsch), 3:1 (59.) Folger (Kirsch / ENG), 3:2 (60.) Rott (Decker) – HSR: Sebastian Eisenhut, Ruben Kapzan – Strafminuten: ESC 6/EHC 12 – Zuschauer: 405