Eispiraten in der Verlängerung versenkt

Von: Helmut Findelsberger

Das Spiel Buchloe gegen Dorfen war kampfbetont (Symbolbild). © picture-alliance / dpa/dpaweb

Der ESC Dorfen unterliegt beim ESV Buchloe 3:4. In dem kampfbetonten Abstiegsrundenduell haben die Eispiraten zu viele Chancen liegen lassen.

Buchloe/Dorfen – Der frühzeitige Klassenerhalt wird für den ESC Dorfen zur Hängepartie. Gestern Abend reichte es beim ESV Buchloe nach einer 3:4 (2:1,1:2,0:0,0:1)-Niederlage nach Verlängerung nur zu einem Punkt.

Der ESC ging die Partie beim Angstgegner dieser Saison mit einigen Veränderungen im Kader gegenüber Freitag an. Für den slowenischen Verteidiger Gasper Susanj rückte Kontingentspieler Nummer 3, Mikkel Joehnk, nach. Der ersetzte im Angriff Christof Hradek, bei dem eine alte Verletzung wieder aufgebrochen war. Zu seinem ersten Abstiegsrundeneinsatz zwischen den Pfosten kam Andreas Marek, der seine Sache sehr gut machte.

Nach gut sieben Minuten brachte Urban Sodja den ESC in Front. Zum elften Mal schoss der 31-jährige Slowene damit das erste Dorfener Tor und davon zum siebten Mal zur 1:0-Führung. Die letzten zwei Minuten vor der Pause hatten es in sich. In Überzahl glich Podrezov für Buchloe aus. 67 Sekunden später und nur sechs vor der Sirene brachte Kirsch nach Sodja-Traumpass Dorfen wieder in Front. Die Pausenführung war dem Spielverlauf nach durchaus verdient.

Zum erneuten Ausgleich nützte Buchloe durch Maximilian Schorer wieder eine Dorfener Strafzeit. Nur eine Minute und neun Sekunden später brachte Maximilian Steiner den ESC mit 3:2 wieder in Führung. Bei zahlenmäßiger Ausgeglichenheit waren Dorfen weiterhin leicht überlegen. An der Chancenverwertung haperte es. Vor allem die nominell erste Reihe ließ viel liegen, auch Christian Göttlicher fehlte das nötige Quäntchen Glück, oder beim starken Wiedemann im ESV-Tor war Endstation. Beide Schorer-Brüder waren für Buchloes 3:3 verantwortlich – Torschütze Andreas, Assistent Maximilian.

Es war bis dahin ein sehr kampfbetontes Abstiegsrundenduell auf Augenhöhe, und daran änderte sich auch im Schlussdrittel nichts. Den Lucky Punch verpassten die Eispiraten vor allem in einer zweiminütigen doppelten Überzahl ab der 47. Minute.

Für Buchloe ging es in die fünfte Verlängerung dieser Saison, dabei zum dritten Mal in der Abstiegsrunde. Dorfen hat acht Mal die Overtime in der Vorrunde zu Buche stehen und das meist mit dem schlechteren Ende – nach zwei Minuten durch Krafczyks Hammer ein weiteres Mal.

Statistik:

Tore/Vorlagen: 0:1 (8.) Sodja (Vrba, Kirsch), 1:1 (19.) Podrezov (C. Wittmann, M. Schorer / 5-4), 1:2 (20.) Kirsch (Vrba, Sodja), 2:2 (28.) M. Schorer (Podrezov, Krafczyk / 5-4), 2:3 (29.) Steiner (Folger), 3:3 (37.) A. Schorer (M. Schorer); 4:3 (62.) Krafczyk – HSR: Lars Neelsen, Stefan Storf – Strafminuten: ESV 10/ESC 20 – Zuschauer: 285