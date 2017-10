Dorfen feiert Auftaktsieg

Unsanft gelandet ist hier Dorfens Trevor Hills (l.). Pegnitz’ Florian Zeilmann hatte ihn hart in die Bande geschickt.

Eishockey – Bayernliga

Dorfen - An ihre Grenzen mussten die Dorfener Eispiraten am Freitagabend gehen, ehe mit einem 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) gegen die Ice Dogs des EV Pegnitz die ersten Bayernliga-Punkte eingefahren waren.

Die ersten hochkarätigen Chancen hatte Pegnitz, aber ESC-Schlussmann Kevin Yeingst parierte glänzend gegen Daniel Krieger und Stefan Hagen. Auch die Eispiraten ließen sich nicht lange bitten. Mark Waldhausen und Andreas Attenberger brachten Julian Bädermann auf Betriebstemperatur. Trevor Hills visierte den Pfosten an, aber Sandro Schroepfer setzte von der Seite nach, und es hieß 1:0 für Dorfen (7.). Die Gastgeber blieben am Drücker, ließen aber gute Möglichkeiten aus.

Pegnitz befreite sich immer wieder, und nach einem Klassespielzug jagte Daniel Sevo mit all seiner Erfahrung aus 118 DEL-Einsätzen den Puck zum 1:1 in die ESC-Maschen (16.). Nachdem Pierre Kracht, ein weiterer Neuer mit DEL-Erfahrung, ungeniert vors ESC-Tor kurven konnte, hieß es zur Pause 2:1 für Pegnitz.

Statt der Aufholjagd war für den ESC nach Wiederbeginn Schadensbegrenzung angesagt, nachdem Tobias Fengler und Tobias Brenninger Strafzeiten kassiert hatten. Die Eispiraten machten das gut, aber die Partie wurde hektisch. Ständig lagen Spieler beider Seiten auf dem Eis, aber einer blieb cool. Schiri Markus Schmidt ließ über den Stadionsprecher auch die imposante Pegnitzer Anhängerschar ermahnen. Dorfens US-Boy Hills kassierte sogar einen „Zehner“.

Der ESC wurde stärker. Attenberger und Florian Brenninger scheiterten noch am Gäste-Keeper, doch Brenninger traf zum 2:2 (28.). Spektakuläre Paraden von Yeingst waren nötig gegen Pegnitz’ Aleksandrs Kercs. Dann schloss ESC-Kapitän Attenberger ein tolles Powerplay über Florian Brenninger zum 3:2 ab. Die Gäste, die einen starken Eindruck hinterließen, blieben bis zur Pause vor allem über Kercs gefährlich.

Eine Strafzeit gegen Waldhausen brachte der ESC in den Schlussabschnitt mit. Die Gäste nutzten die Überzahl durch Sergej Hausauer zum 3:3. Nur 51 Sekunden später folgte die Retourkutsche durch Ernst Findeis, der im Nachschuss zum 4:3 traf. Florian Brenninger gegen Bädermann, Kercs gegen Yeingst – es ging weiter rauf und runter. Hills scheiterte nach starkem Forechecking an Bädermann (54.). Im Gegenzug kassierte er noch zwei Strafminuten. Die überstand der ESC mit Glück und einem starken Yeingst. Die Luft war nun raus, die intensive Partie hatte ihren Tribut gefordert. Immerhin schafften es die Eispiraten, Pegnitz so zu beschäftigen, dass erst 40 Sekunden vor Schluss ihr Goalie für einen Feldspieler rausgehen konnte – zu spät!

Statistik:

Tore/Assists: 1:0 (7.) Schroepfer (Schnirch, Seidlmayer), 1:1 (16.) Sevo (N. Pleger), 1:2 (18.) Kracht (N. Pleger), 2:2 (31.) Fl. Brenninger (T. Brenninger), 3:2 (31.) Attenberger (Fl. Brenninger / 5-4), 3:3 (42.) Hausauer (Sevo, Kercs / 4-3), 4:3 (43.) Findeis (Waldhausen, Mayer). – HSR: Markus Schmidt. – Zuschauer: 240. – Strafminuten: Dorfen 14 + 10 (Hills), Pegnitz 12. (Helmut Findelsberger)