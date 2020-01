Dorfen löst die erste Hausaufgabe

Eishockey

4:2-Erfolg nach packendem Kampf gegen Schweinfurt

Dorfen – Der erste Dreier dieser Abstiegsrunde ist unter Dach und Fach. 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) besiegte der ESC Dorfen am Freitagabend den ERV Schweinfurt. Die Abwehr mit dem wiedergenesenen Florian Mayer hatte Glück, dass Schweinfurts Topscorer Jeffrey Murray nach 19 Sekunden vorbei zielte. Nachdem Timo Borrmann in bester Position an Gäste-Keeper Philipp Schnierstein gescheitert war, musste Simon von Fraunberg im ESC-Tor gegen Murray sein ganzes Können aufbieten.

Ein energisches Forechecking ging dem Führungstreffer der Eispiraten voraus. Gegen Ernst Findeis konnte Schnierstein abwehren, aber Kapitän Andreas Attenberger versenkte den Abpraller mit der Rückhand zum 1:0. Auch in doppelter ESC-Unterzahl gab es für die Mighty Dogs kaum ein Durchkommen. Zwei starke Torhüter waren mit ein Grund für den knappen Pausenstand.

Danach ging es zuerst für Tomas Vrba schmerzhaft weiter, als er mit dem Ellbogen von ERV-Verteidiger Markus Babinsky Bekanntschaft machte. Der Verteidiger-Hüne kassierte 2+10 Strafminuten wie in der zweiten Hälfte dieses Drittels auf ESC-Seite Michael Numberger.

Mit dem Überzahlspiel hatten es beide Teams nicht besonders. Die größten Möglichkeiten der Eispiraten ließen Miculka und Vrba bei Angriffen mit zwei auf eins liegen, als beide Teams vollständig waren. So war es auch bei Schweinfurts Ausgleichstreffer durch deren besten Akteur, Murray.

Kurz danach folgte eine überflüssige Borrmann-Strafzeit. Aber mit einem Geniestreich allein auf weiter Flur und einen Verteidiger vor sich jagte Miculka einen Shorthander zum 2:1 ins Gästetor. Für Schweinfurt traf der 19-jährige Lukas Kleider mit einem Sonntagsschuss in den Winkel zum erneuten Ausgleich.

Die Eispiraten brachten noch eine Rest-Überzahl mit ins Schlussdrittel. In der scheiterte Bastian Rosenkranz noch am Außenpfosten. Als einige Minuten später der nächste Mighty Dog auf die Sünderbank marschierte, veredelte Rosenkranz ein tolles Powerplay zum 3:2. Nun waren die Visiere hochgeklappt für einen packenden Schlagabtausch mit den hochkarätigeren Chancen für den ESC. Die größte nach 50 Minuten: Bei einem Konter mit drei auf eins jagte Rosenkranz die Scheibe an den Pfosten. Nach einer überharten Attacke gegen Mayer, der Litauer Cypras kassierte 2+10, überhitzten sich kurz die Gemüter. Als Schweinfurts Kapitän Andreas Kleider in der vorletzten Minute auf die Strafbank musste, beendete Miculka mit einem Empty Net Goal den Krimi.

Statistik:

Tore/Assists:1:0 (6.) Attenberger (Miculka, Findeis), 1:1 (35.) Murray (Kouba), 2:1 (36.) Miculka (4-5), 2:2 38.) L. Kleider (Kouba, Nold), 3:2 (46.) Bastian Rosenkranz (Borrmann, Miculka/5-4), 4:2 (60.) Miculka (Borrmann/Empty Net Goal) – Hauptschiedsrichter: Alain Kretschmer –Strafminuten: ESC Dorfen 12 + 10 (Numerger), ERV Schweinfurt 14 + 10 (Babinsky) + 10 (Cypas) – Zuschauer: 210.

Helmut Findelsberger