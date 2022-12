Dorfen schlägt den Spitzenreiter

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Überzahl genutzt: Tomas Vrba, Benedikt Dietrich und Lukas Kirsch (dunkle Trikots, v. l.) bejubeln das 2:0. Miesbach ist bedient. © Hermann Weingartner

Was für ein Paukenschlag: Der ESC Dorfen hat den Tabellenführer der Bayernliga niedergerungen. Nach leidenschaftlichem Kampf gingen die Eispiraten am Sonntagabend mit einem 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)-Sieg gegen den TEV Miesbach vom Eis.

Dorfen – Bis zur Mitte des ersten Spielabschnitts kassierten die Dorfener vier Zwei-Minutenstrafen. Aber der ESC zählt zu den besten Teams im Penalty-Killing, und so hieß es wieder mal „Stresstest bestanden“. Und das auch noch sehr früh ohne Sandro Schroepfer, der sich ohne gegnerisches Dazutun schwer an der Schulter verletzt hatte. Aber da war ja auch noch der ganz starke Max Englbrecht zwischen den Pfosten, der alle Unterzahlsituationen meisterte.

Kaum marschierte der erste Miesbacher auf die Sünderbank, schlugen die Eispiraten auch schon zu. Zwischen die Schoner von Miesbachs Keeper Timon Ewert hindurch jagte Christof Hradek die Scheibe zum 1:0 in die Maschen nach gut 17 Minuten. Zwei Gäste wanderten innerhalb von 16 Sekunden in die Box. 73 Sekunden lagen zwischen dem ersten und zweiten Dorfener Treffer. Ein Klasse-Powerplay hatte Urban Sodja ins Kreuzeck zum 2:0 veredelt.

Aus der Pause zurück, dauerte es exakt 28 Sekunden, und Maximilian Hüsken hatte für die Gäste auf 1:2 verkürzt. Erneut war es Hradek, der ein super Powerplay in einen Dorfener Treffer in der 34. Minute zum 3:1 ummünzte. Der Ex-Waldkraiburger krönte damit sein bisher bestes Spiel im ESC-Trikot.

Die Dorfener fanden immer Mittel, dem Tabellenführer Paroli zu bieten. Dennoch gingen die Eispiraten mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch in die Kabine. Bei Spielzeit 39:17 wurde die Uhr gestoppt, als ein Foul des Miesbachers Stefan Mechel am Dorfener Lukas Kirsch ungeahndet blieb. Dafür verhängten die Referees gegen den Dorfener für „Übertriebene Härte“ und den Miesbacher für „Kämpfen“ jeweils plus Strafminuten plus Spieldauer. Zum Kochen brachten die Dorfener Volksseele aber erst recht weitere je zwei Minuten gegen Kirsch und Gaspr Susanj.

So galt es also nach Wiederbeginn für die Eispiraten, noch 77 Sekunden in doppelter Unterzahl zu überstehen. Das schafften sie mit einem bärenstarken Englbrecht. Miesbachs Neuverpflichtung Patrick Asselin gelang in Überzahl sieben Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer. Die Eispiraten verteidigten mit allem, was sie hatten, und neun Sekunden vor der erlösenden Sirene traf Josef Folger ins leere Tor zum 4:2.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (18.) Hradek (Lohmaier/5-4), 2:0 (19.) Sodja (Susanj, Vrba/5-3), 2:1 (21.) Hüsken (Pölt, Endress), 3:1 (34.) Hradek (Lohmaier, Fischer/ 5-4), 3:2 (54.) Asselin (März, Nowak / 5-4), 4:2 (60.) Folger (ENG) – HSR: Robert Heinze und Maximilian Reitz – Strafminuten: ESC 21+20, TEV 17+20 – Zuschauer: 121.