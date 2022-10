Dorfener Ansage: „Umzug ohne ESC kommt nicht in Frage“

Von: Helmut Findelsberger

Sie führen den ESC Dorfen in den kommenden drei Jahren (v. l.): Sebastian Gerbl, Alex Bachmaier, Huguette Rudolf, Dr. Emil Rudolf, Josef Sterr, Gerd Buchholz, Rudi Kreuzpaintner, Georg Brennauer, Andreas Schäffner sowie (nicht auf dem Foto) Willi Neupärtl und Klaus Däffinger. Schäffner beerbt Piegendorfer Sebastian Gerbl neu im Präsidium © dfi

Stadt und Verein ziehen an einem Strang, das war bei der Jahreshauptversammlung des ESC Dorfen zu spüren. Reibungslos verliefen die Neuwahlen. Ein bisheriger Vizepräsident kandidierte allerdings nicht mehr.

Dorfen – Macht Dr. Emil Rudolf doch nochmal weiter als Präsident, und wie geht es dem ESC Dorfen als Betreiber einer vereinseigenen Eishalle angesichts der gestiegenen Energiekosten? Dies waren die brennendsten Fragen im Vorfeld der ESC-Mitgliederversammlung.

Sehr positive Antworten gab es in der Stadiongaststätte bei beiden Punkten. Rudolf hat sich für drei weitere Jahre bereit erklärt, als Präsident weiterzumachen. Dabei bestätigte er, was man schon länger gerüchteweise gehört hatte, „dass ich nämlich nach 25 Jahren schon sehr stark spekuliert hatte, aufzuhören.“ Als Hauptgrund fürs Weitermachen nannte er „die tollen Mitarbeiter und gerade auch die Jungen, die jetzt mit im Boot sind“.

Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner kam mit leichter Verspätung von einem anderen Termin und stellte klar, „dass für die Stadt Dorfen der Eissportclub sehr wichtig ist, und im Stadtrat großes Interesse besteht, zu erfahren, wie es beim ESC läuft und weitergeht, deshalb ist heute der Sportbeauftragte Anton Stimmer mit vor Ort“. Grundner berichtete von vielen Gesprächen, wie man den ESC in Zukunft unterstützen könne.

Zum Thema Energiekosten bestätigte er, was Rudolf in seinem vorangegangenen Rechenschaftsbericht bereits ausgeführt hatte, nämlich dass von Seiten des ESC dem Stadtrat Vorschläge gemacht worden sind. „Und es herrscht inzwischen Einigkeit darüber, wie es laufen soll“, bestätigten unisono Rudolf und der Stadtchef. Der Applaus war entsprechend, und der ESC-Chef betonte ausdrücklich: „Kein ESC ohne die Stadt, kein Eisstadion ohne ESC.“

Der Umzug der Sportstätten, seit Jahren ein viel diskutiertes und beschriebenes Thema in der Sportstadt Dorfen, wurde auch angesprochen. Rudolf hatte, als der Bürgermeister noch nicht anwesend war, in seinem Rechenschaftsbericht und Ausblick betont, „dass es da einer Solidarität unter den Vereinen bedarf und ein Umzug ohne den ESC Dorfen nicht in Frage kommt“. In Anwesenheit des Stadtchefs erinnerte Rudolf an eine Stadtratssitzung, in der er den Eindruck vermittelt bekommen habe, „dass sich einige aus diesem Gremium den ESC auch weiterhin an dem jetzigen Standort vorstellen könnten und wir dort der weiteren Wohnbebauung ausgesetzt wären“.

Auf die immer noch offene Standortfrage Rutzmoos ging Grundner nicht näher ein. Er stellte aber klar, „dass es darum geht, eine Zukunft für TSV, ESC und TC zu gewährleisten, und da sind wir dran“. Und er versprach: „Es wird keine Lösung geben, bei der der ESC hier solitär verbleibt.“

Bericht des Kassenprüfers und Vorstellung des neuen Kandidaten für dieses Amt ging gleich in einem Aufwasch über die Bühne. Vom amtierenden Kassenprüfer-Duo fehlte Willi Neupärtl krankheitsbedingt, und Anton Piegendorfer hatte seinen Rückzug angekündigt. Mit dem 38-jährigen Andreas Schäffner war bereits ein Kandidat gefunden worden, und er hatte sich bereits einarbeiten dürfen. Der Leiter der Sparkassenfiliale Dorfen stellte sich vor, bestätigte anschließend eine einwandfreie Kassenführung (Bericht folgt), und das Präsidium konnte entlastet werden.

Assistiert von Peter Ratajak übernahm Ehrenpräsident Piegendorfer anschließend die Wahlleitung. Per Handzeichen ging es recht flott – und stets ohne Gegenstimmen. Wiedergewählt zum Präsidenten wurde Dr. Emil Rudolf. Der bisherige zweite Vizepräsident Rudi Kreuzpaintner wurde für den nicht mehr kandidierenden Markus Lauffer zum ersten und mit Sebastian Gerbl ein Neuling zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. Der 40-jährige Betriebswirtschaftler ist als Spieler ein Dorfener Urgestein. „Die Familie Gerbl ist einfach mit dem ESC verbunden, und im Sommer kam die Anfrage von Emil Rudolf“, sagte er. Als Schatzmeister wurde Gerd Buchholz bestätigt, Schriftführerin ist weiterhin Huguette Rudolf. Zum Werbebeauftragten ließ sich nochmal Georg Brennauer wählen. Der 83-jährige „Mister ESC“ gab zu, „dass ich angesichts meiner fortgeschrittenen Jugend schon kurz ans Aufhören gedacht zu habe“. Alle drei sind auch Präsidiumsmitglieder. Als Ausschussmitglieder bestätigt wurden Altbürgermeister Josef Sterr, Schulrat a. D. Alex Bachmaier als Schulsport-Beauftragter und Eiszeiten-Koordinator Klaus Däffinger.

Weiterer Bericht folgt.

