Dorfen verliert Penalty-Krimi

Von: Helmut Findelsberger

Nur dreimal durfte der ESC in Waldkraiburg jubeln. © Hermann Weingartner - Archiv

Kein Happy-End nach packendem Derby in Waldkraiburg.

Waldkraiburg/Dorfen – In der vierten Auflage des Autobahnderbys musste sich der ESC Dorfen am Freitagabend erstmals geschlagen geben. Nach Penaltyentscheid erkämpfte sich der EHC Waldkraiburg mit dem 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) zwei Punkte.

41 Sekunden waren gespielt, da tankte sich Michal Popelka links an der Bande durch, passte maßgerecht vors ESC-Tor, und Christian Neuert zirkelte die Scheibe unter die Latte. Waldkrai-burg blieb am Drücker, zeigte mehr Biss und Zug zum Tor. Gut zehn Minuten waren gespielt, da stürmte Maximilian Steiner los. Zum Abschluss kam er, wurde aber auch gefoult, und so gab‘s Penalty. Mit dem fand dann Tomas Vrba an früherer Wirkungsstätte seinen Meister in Keeper Christoph Lode. Die einzige Strafzeit dieses Drittels kassierte Dorfen, und die münzte Neuert zum 2:0 um. 38 Sekunden vor der Pausensirene gelang Vrba mit einem verdeckten Schuss nach einem Bully der Anschlusstref-fer – ein schmeichelhaftes Resultat aus ESC-Sicht.

Der Treffer zeigte auf beiden Seiten Wirkung. Die Löwen brachten nicht mehr diese Dominanz aufs Eis, und die Eispiraten erarbeiteten sich mehr Spielanteile. Der Treffer zum 2:2 war einer des Willens, als sich Verteidiger Fabian Kanzelsberger, auch Ex-Löwe, durchdribbelte und mit der Rückhand abschloss. Die ganz großen Momente waren in der Folge rar. Bei einem Gewaltschuss von EHC-Verteidiger Jan Loboda ging ein Raunen durchs Stadion. In den letzten Minuten vor der erneuten Pause war dann wieder Marek noch ein paar Mal richtig gefordert.

Ein packendes Derby bekam die tolle Kulisse ab Beginn des letzten Drittels geboten. Die Hausherren kämpften wie Löwen, und die Eispiraten hielten stark dagegen. Vrba brachte den ESC 3:2 in Front. Florian Maierhofer schloss einen Angriff mit zwei gegen eins zum Aus-gleich ab. Trotz eines Chan-cenfestivals ging es in die Verlängerung und ins Penaltyschießen. Der Ex-Dorfener Florian Brenninger entschied den Krimi als achter Schütze. HELMUT FINDELSBERGER

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (1.) Neuert (Popelka), 2:0 (16.) Neuert (Popelka, Cejka / 5-4), 2:1 (20.) Vrba (Sodja), 2:2 (23.) F. Kanzelsberger (Steiner, Walter), 2:3 (51.) Vrba (Sodja, Dietrich), 3:3 (54.) Maierhofer (Popelka, Neu-ert), 4:3 (Pen.) Brenninger – HSR: Markus Sperl, Marco Verhoeven – Strafminuten: EHC 6/ESC 6 – Zuschauer: 660