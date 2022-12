Dorfen will Schongaus Defensive knacken

Von: Georg Brennauer

An der Stockhand landet der Puck. Auf ESC-Goalie Maximilian Engelbrecht war am Sonntag Verlass. Auch dieses Wochenende wird er wieder gefordert sein. © Hermann Weingartner

Die Puckjäger vom ESC Dorfen sind an diesem Wochenende wieder zweimal gefordert und wollen an die Leistung vom 4:2-Sieg gegen Miesbach anknüpfen kann. Zu Gast ist heute um 20 Uhr EA Schongau, ehe dann am Sonntag um 17.30 Uhr das Rückspiel beim EC Pfaffenhofen ansteht.

Dorfen – Die heutigen Gäste aus dem Pfaffenwinkel haben sich im bisherigen Verlauf der Bayernliga-Hauptrunde überraschend gut in Szene gesetzt und liegen nach 16 Spielen mit 31 Punkten auf Rang sechs – punktgleich mit dem ERSC Amberg. Acht Siege plus drei Erfolge in der Overtime stehen in der Bilanz der Mammuts, die sich überraschend von Trainer Rainer Höfler getrennt haben.

Vorübergehend werden nach jüngster Pressemeldung Co-Trainer Helmut Maucher und 1b-Coach Markus Ratberger das Team betreuen. Das Torverhältnis von 69:48 spricht für die bekannte Defensivstärke (drittbester Wert der Bayernliga). Vor den beiden Spitzentorleuten, dem 27-jährigen Daniel Blankenburg und Philipp Wieland (22), verfügen die Schongauer über stabile Verteidigerreihen. Bekanntester Akteur ist Allrounder Daniel Holzmann, der mit 20 Scorerpunkten hinter dem Erdinger Mark Waldhausen (25 Punkte) zweitbester Verteidiger ist. Neben den zu Saisonbeginn verpflichteten Kanadiern Samy Paré und Tristan Gagnon zählt Florian Höfler (27) zu den Impulsgebern.

Im Hinspiel holte ein stark minimiertes ESC-Aufgebot beim 3:4 nach Verlängerung einen Punkt. Nun ist Trainer Steer schon wieder zur Umstellung der Angriffsreihen gezwungen. Lukas Kirsch ist wegen seiner Spieldauerstrafe gesperrt. Sturmkollege Sandro Schroepfer, der sich heuer konstant in Bestform einbrachte, fällt nach erneuter Schulterverletzung für den Rest der Saison aus. Er wurde am Dienstag in Erding operiert. Ansonsten steht am Wochenende nach letztem Stand wieder Kapitän Christian Göttlicher zur Verfügung. Ergänzt wird der Kader mit einem oder zwei Junioren.

Am Sonntag in Pfaffenhofen dürfte es für die Eispiraten nach der 6:7-Pleite in Dorfen nicht leichter sein, zu Punkten zu kommen, zumal die Eishogs inzwischen nach dem Trainerwechsel mit Rückenwind antreten.