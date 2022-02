Dorfener Auswärtssieg

Von: Georg Brennauer

Urban Sodja (l.) führte den ESC zum Sieg. © Dominik Findelsberger (Archiv)

Die Puckjäger des ESC Dorfen sind wieder im Flow. Mit einer disziplinierten und kompakten Leistung siegten die Eispiraten am Freitagabend im Playdown-Spiel in Geretsried gegen die River Rats mit 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) Toren.

Dorfen/Geretsried – Wie zu erwarten war, entwickelte sich vom Startbully weg eine Partie auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Gäste. Auf beiden Seiten eröffneten sich in der intensiv geführten Begegnung einige Chancen. Für Dorfen vergaben in guter Schussposition sowohl Urban Sodja als auch Sandro Schröpfer. Die erste Unterzahl (Tomas Vrba drückte die Strafbank/14. Minute) meisterten die kompakt spielenden Eispiraten schadlos. Ebenso das Spiel drei gegen vier, als kurz darauf bei den River Rats Martin Köhler und der Dorfener Gaspr Susanj gleichzeitig auf die Strafbank mussten. Danach sicherten sich die Isenstädter leichte Vorteile und kamen in der 18. Minute durch Simon Franz zur verdienten 1:0-Führung.

Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhte dann Sodja auf 2:0, als er einen Konter unhaltbar unter die Querlatte setzte (22.). Nachdem auch Christoph Lönnig den Treffer zum 3:0 (23.) bejubeln durfte, war der Slowene wieder an der Reihe und erhöhte nach einem Alleingang auf 4:0 (26.).

Dies genügte dem jungen 20-jährigen Geretsrieder Goalie Maximilian Freytag, dem nicht unbedingt der schnelle Rückstand im zweiten Drrttel zuzuschreiben war, aber er machte für Martin Morczinietz seinen Kasten frei.

Sodja hatte aber Blut geleckt und ließ auch auf Pass von Vrba dem erfahrenen 37-jährigen Goalie beim 5:0 (28.) das Nachsehen. Bei den Eispiraten überragten neben der große Effizienz im Angriff vor allem die Abwehr, zusammen mit einem glänzend disponierten Torwart Luca Endres. Mit großem Einsatz vereitelten sie mehrere gute Möglichkeiten der Gastgeber. ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck kam jedenfalls ins Schwärmen, auch wenn die klare Führung nicht unbedingt den Spielverlauf spiegelte.

Zum Erfolgsgarant wurde auch im Schlussdurchgang das strikte Penaltykilling. Beim vierten Unterzahlspiel in der 52. Minute kamen die River Rats dann doch durch Dominik Fuchs zum ersten Treffer. Die Gastgeber ließen weiter nichts unversucht, aber eine weitere Ergebniskorrektur ließ die kompakt arbeitende Defensive nicht mehr zu. GEORG BRENNAUER

Statistik Tore/Vorlagen: 0:1 (18.) Franz (Kirsch, Sodja), 0:2 (22.) Sodja. (Kirsch,Franz) 0:3 (23.) Lönnig (Dietrich), 0:4 (26.) Sodja (Vrba, Susanj), 0:5 (28.) Sodja (Vrba), 1:5 (52.5-4) Fuchs (Merl) – HSR: Robert Heinze – Strafminuten: Ger. 6, Dorfen 14.