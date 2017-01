Dorfener Hängepartie im Schneetreiben - ohne Happy End

Eishockey-Bayernliga

von Wolfgang Krzizok schließen

Dorfen – Einen Eishockey-Marathonabend erlebten die Dorfener Eispiraten am Sonntag in Pegnitz. In der offenen Eisarena kam es wegen starken Schneefalls immer wieder zu Unterbrechungen. Die Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Zwischenzeitlich führte Dorfen 4:3, verlor dann aber 5:6 nach Verlängerung - nach vier Stunden Spielzeit.

Schon der Spielbeginn in Pegnitz hatte sich um zehn Minuten wegen Schneeräumens verzögert. Dann überraschte Dorfen die Ice Dogs mit dem 1:0 in eigener Unterzahl – Johannes Kroner drückte die Strafbank – durch einen Backhander von Lukas Miculka (4.). Wenig später musste in der offenen Arena wieder der Schnee vom Eis geräumt werden. Das gelang mit vereinten Kräften.

Als es spielerisch weiterging, erhöhte Dorfen auf 2:0 durch Mark Lenczyk (16./5-4). Erst nach gut einer Stunde war das erste Drittel beendet. Im Mitteldrittel verkürzte Pegnitz durch Aliksandr Kercz auf 1:2, doch Tobi Brenninger (Waldhausen) stellte den alten Abstand wieder her (28.) – ehe es zu einer weiteren Schneeräumpause kam.

Nach Ende des zweiten Drittels führten die Eispiraten noch 4:3. 5:5 stand es am Ende der regulären Spielzeit - in der Verlängerung setzte sich Pegnitz durch und sicherte sich damit Platz acht. Dorfen dagegen bleibt Vierter, das heißt in der Verzahnungsrunde warten aus der Bayernliga Pegnirtz, Memmingen und Peißenberg sowie aus der Oberliga Schönheide und Höchstadt. In der anderen Gruppe spielen Erding, Miesbach, Buchloe, Landsberg aus der Bayernliga sowie Waldkraiburg und Lindau aus der Oberliga.

(br/zie/wk)