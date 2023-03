Dorfener Pleite in Pegnitz

Von: Helmut Findelsberger

In Dorfen hatte der ESV noch gewonnen (Foto). In Pegnitz setzte es eine Niederlage, © D. Findelsberger

Der vorzeitige Klassenerhalt bleibt für den ESC Dorfen eine Hängepartie. 4:5 (2:1, 1:1, 1:3) unterlagen die Eispiraten am Freitagabend beim bereits als Absteiger feststehenden EV Pegnitz.

Dorfen - Nach der Ankunft konnte sich Dorfens Eishockeychef Manfred Detterbeck nicht vorstellen, dass die Eisfläche ein ordentliches Spiel zulassen könnte. Zur Pause sah er sich eines Besseren belehrt, „denn die verstehen hier ihr Handwerk unter freiem Himmel“. Die Eisfläche war top, der anfangs leichte Regen hatte auch aufgehört, und der Wind war im erträglichen Rahmen geblieben.

Die 2:1-Führung nach den ersten 20 Minuten war auch nach Dorfener Geschmack. Tomas Vrba hatte die Eispiraten in Führung geschossen. Die Ice Dogs zeigten sich wenig beeindruckt, und knapp drei Minuten später gelang Patrik Dzemla der Ausgleichstreffer. Der beim ersten Vrba-Treffer unglücklich agierende Filip Rieger war beim erneuten Dorfener Führungstreffer chancenlos. Da nagelte Vrba, der 35-jährige Senior im ESC-Team, den Puck präzise ins Kreuzeck.

Nach Spielverlauf und Tormöglichkeiten war die Führung verdient. Pegnitz, wieder nur mit 13 Feldspielern, hatte aber auch seine Spielanteile und Möglichkeiten. Der EVP überstand dann drei Hinausstellungen, davon sogar gut eine Minute mit zwei Mann weniger.

Bei zahlenmäßigem Gleichstand gelang dafür Josef Folger das 3:1 in Klassemanier nach super Zuspiel von Christof Hradek.

Bei Pegnitz kam Kilian Schauer für den Minuten vorher an der Maske getroffenen Rieger. Bei der ersten Strafzeit gegen Dorfen, Vrba musste in die Box, machten es die Ice Dogs besser. Eric Schuster verkürzte auf 2:3. Schussglück hatten die ESC-Angreifer auch keines, und so ging’s auch in die zweite Pause mit knappem Vorsprung.

Der war schnell weg durch Michael Breyers Überzahltreffer bei der zweiten Strafzeit. Verteidiger Maximilian Huber schoss den ESC erneut in Front. Kurz vor und kurz nach dem in Freiluftstadien üblichen Seitenwechsel vor den letzten zehn Minuten drehten Oleg Seibel und Dzemla die Partie zur 5:4-Führung für Pegnitz. Bei jeder der beiden Strafzeiten einen Treffer kassiert, drei Pfostentreffer in diesem letzten Spielabschnitt und bei der noch folgenden vierten EVP-Strafzeit wieder kein Ertrag. Die Niederlage war perfekt. HELMUT FINDELSBERGER

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (4.) Vrba (Dietrich), 1:1 (7.) Dzemla (Lindmeier), 1:2 (15.) Vrba, 1:3 (32.) Folger (Hradek, F. Kanzelsberger), 2:3 (35.) Schuster (Breyer, Hagen / 5-4), 3:3 (44.) Breyer (Meier, Hagen / 5-4), 3:4 (48.) Huber, 4:4 (50.) Seibel (Trautmann), 5:4 (52.) Dzemla (Hagen) – HSR: Rupert Stenzel, Matthias Wörle – Strafminuten: EVP 4/ESC 8 – Zuschauer: 149.