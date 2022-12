Dorfener Revanche geglückt

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Dorfen jubelt wieder. © Hermann Weingartner - Archivbild

Der ESC siegt in Pfaffenhofen 4:2. Entscheidend war der Doppelschlag im Schlussdrittel.

Dorfen – Es war die erwartet komplizierte Aufgabe beim Tabellenletzten. 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) gewann der ESC Dorfen am Sonntag dennoch verdient beim EC Pfaffenhofen.

Wie am Freitag hatte der ESC auch diesmal ein paar Mann mehr als der Gegner aufzubieten. Der am Freitag noch gesperrte Lukas Kirsch und Maximilian Huber waren neu im Kader. Dafür war keiner aus der U 20 dabei, ebenso fehlten Erik Walter und Florian Fischer. „14 plus 2“ hieß es bei den Gastgebern, drei Feldspieler mehr hatte Dorfen zu bieten. Bei den Ilmstädtern ist ja der kanadische Topscorer Bailey Morisette aus privaten Gründen in seine Heimat zurückgekehrt. So hat Neu-Trainer Stefan Teufel mit dem Ex-Erdinger Tom Callaghan nur einen Kontingentspieler zur Verfügung.

Den Eispiraten dürfte die Hinspielniederlage, natürlich nach Verlängerung und Penaltyschießen, Warnung genug gewesen sein. Es war auch diesmal in den ersten 20 Minuten ein offener Schlagabtausch, „ein munteres Rauf und Runter“, wie Eishockeychef Manfred Detterbeck zur Pause feststellte.

Die 1:0-Führung durch Tomas Vrba aus der 9. Minute war verdient. Eng war es nur bei der einzigen Strafzeit für Dorfen, aber Max Englbrecht im Tor war ja auch noch da. Auch die Eishogs waren mit einer Strafzeit bis zur ersten Pause ausgekommen.

Strafzeiten und Trefferausbeute nahmen nach Wiederbeginn zu. Erstere bei den Eispiraten, letztere dafür bei den Eishogs. Dabei schien zunächst für Dorfen alles weiter nach Plan zu laufen. Urban Sodja und Vrba hatten hochkarätige Möglichkeiten. Christof Hradek hat derzeit einen Lauf. Er traf ziemlich zum 2:0.

Nach Callaghans Anschlusstreffer marschierten vier Dorfener in schöner Regelmäßigkeit auf die Sünderbank – und dies kopfschüttelnd. Eine Strafzeit war aus ESC-Sicht vielleicht berechtigt. Eine Sekunde vor der Pausensirene traf Robert Gebhardt in doppelter Überzahl zum Pfaffenhofener Ausgleichstreffer.

Eine Reststrafzeit brachte Dorfen noch ins Schlussdrittel mit. Die Eispiraten übernahmen aber dann bald die Kontrolle. Mit einem verdeckten Schuss überlistete Sodja Pfaffenhofens Goalie Jonathan Kornrieder zum 3:2, als beide Teams nur zu vier Feldspieler auf dem Eis hatten. Marke „Treffer des Willens“, so ist das 4:2 von Tomas Vrba am besten beschrieben. Die letzten zehn Minuten gehörten dem Heimteam dann strafzeitenmäßig, und Dorfen ließ nichts mehr anbrennen.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (9.) Vrba (Hradek, Susanj), 0:2 (31.) Hradek (Kirsch), 1:2 (33.) Callaghan (L. Hätinen), 2:2 (40.) Gebhardt (Callaghan, Eder / 5-3), 2:3 (44.) Sodja (Susanj, Göttlicher / 4-4), 2:4 (46.) Vrba (Huber, Hradek) – HSR: Maximilian Reitz, Rupert Stenzel – Strafminuten: ECP 10/ESC 12 – Zuschauer: 130