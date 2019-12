Dorfens Antwort auf die 0:10-Klatsche

Eishockey

Der Sensationssieg des ESC ist ein Beleg für den Formanstieg.

Dorfen– Die Dorfener Eispiraten lassen in der Bayernliga wieder aufhorchen. Mit der besten Saisonleistung stellten sie beim 6:3 gegen den Tabellendritten EHF Passau eindrucksvoll unter Beweis, dass ihre vier Siege in sechs Spielen kein Zufall waren. Die Isenstädter sind, wenn nicht nochmals das Verletzungspech zurückkehrt, gut gerüstet für die untere Platzierungsrunde.

Die Stärke bekamen nun die Niederbayern zu spüren, wie Passaus Trainer Heinz Feilmeier bemerkte. „Nach der schnellen 2:0-Führung bereits nach gut drei Minuten hat meine Mannschaft geglaubt, die Partie im Vorbeigehen mitnehmen zu können.“ Wie berichtet, hatte der ESC zwei Testspiele haushoch verloren und ging dann auch im Hinspiel 0:10 unter. „Aber dann wurden wir von der starken Gegenleistung der Eispiraten besonders ab dem zweiten Drittel überrascht.“

Es ging zwar für beide Mannschaften von der Platzierung um nichts mehr, „aber ich habe meinen Leuten gesagt, sie sollen in den letzten Spielen eine geschlossene Mannschaftsleitung abliefern, bei der es nicht mehr um Scorerpunkte geht“, so Feilmeier.

Die Dorfener Leistungssteigerung sei für ihn keine Überraschung gewesen. „Ich habe sehr wohl die Entwicklung von Dorfen mit den langanhaltenden Verletzungspausen verfolgt und gewusst, dass die Eispiraten wieder potenzielle Gegner für alle Konkurrenten sein können“, so der frühere ESC-Coach (2016-2018) weiter.

Sein Dorfener Nachfolger Randy Neal lobte, sein Team habe an die geschlossene Leistung aus dem Peißenberger Spiel angeknüpft und eine taktisch hervorragende Leistung geboten. „Nach dem Weckruf in den ersten fünf Minuten haben die Jungs zu einer geschlossenen Leistung zusammengefunden. Jeder kämpfte für den anderen – sowohl in der Defensive als auch im Angriff.“ Auch die die jungen Spieler vor dem erneut stark spielenden Torsteher Simon von Fraunberg und Jonas Huber sowie die Junioren hätten sich nahtlos einfügt. Dabei fehlten neben Außenstürmer Mario Sorsak noch eine Handvoll Verletzte wie Verteidiger Florian Mayer und Stürmer Timo Borrmann. Die beiden sollen aber am kommenden Freitag im Derby gegen Waldkraiburg wieder dabei sein.

GEORG BRENNAUER