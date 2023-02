Dorfens bester Stürmer ist zurück

Von: Georg Brennauer

Tomas Vrba wird heute gegen Pegnitz im Einsatz sein.

Dorfen – Nachsitzen ist bei den Puckjägern des ESC Dorfen angesagt. Am heutigen Mittwoch um 20 Uhr ist der EV Pegnitz zum Nachholspiel in der Bayernliga-Abstiegsrunde in der Dr.-Rudolf-Halle zu Gast. Die Oberfranken hatten wegen zahlreicher erkrankten Spieler für den ursprünglich angesetzten Termin am 10. Februar keine Mannschaft zur Verfügung und mussten – nicht gerade zur Freude der Eispiraten – absagen.

Die Bilanz ist ausgeglichen. Aus der Bayernliga-Hauptrunde stehen ein 4:2-Sieg im Hinspiel in Pegnitz sowie eine 3:5-Heimniederlage der Eispiraten Anfang Januar zu Buche. Obgleich letztlich Vorletzter der Bayernliga-Hauptrunde, durfte die Konkurrenz die Ice Dogs nie unterschätzen. Das bekam auch der TEV Miesbach zu spüren, der in Pegnitz unterlag. Mit dem tschechischen Topscorer Roman Navarra sowie seinem Landsmann und Verteidiger Ondrej Holomek, dem 20-jährigen Angreifer Elias Maschke und dem torgefährlichen Daniel Sonnenberg (22) verfügen die Ice Dogs neben einigen weiteren Spielern durchaus über ligafähiges Personal.

Beim ESC Dorfen sollte heute nach Aussage von Trainer Franz Steer einer seiner besten Stürmer, Tomas Vrba, der zuletzt an einer Grippe laborierte, wieder mit von der Partie sein. br