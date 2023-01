ESC Dorfen: Ein leichter Aufwind

Von: Georg Brennauer

Teilen

Dorfener Jubel: Am Freitag war das gegen Pegnitz zu selten der Fall. © Hermann Weingartner

Die Eispiraten zeigten sich nach der Pegnitz-Pleite in Kempten verbessert.

Dorfen – Trainer Franz Steer und seine Eispiraten haben noch einiges an Aufholbedarf, um bis zur Playdown-Runde wieder an bessere Zeiten anzuknüpfen und den Klassenerhalt zu sichern. Am Wochenende mussten sich die Dorfener mit einem Pünktchen aus den Spielen gegen Pegnitz (3:5) und in Kempten (2:3 nach Verlängerung) zufrieden geben. Zumindest im Spiel im Allgäu zeigte das Leistungsbarometer nach oben.

Auf die Leistung seines Teams ab dem zweiten Drittel könne man aufbauen, meinte Steer. Ein Problem aber bleibe: „Wir können keine Tore schießen.“ Einmal habe sich bei seinem Youngster Felix Wiedenhofer die Scheibe vor dem Tor aufgestellt, und zudem rettete die Latte vor einem früheren Ausgleich. Steer bedankte sich auch bei den Gastgebern für die problemlose Spielverlegung wegen Personalunterbelegung. „Wir sind froh, dass wir schließlich noch zu zwei Punkten gekommen sind“, freute sich Kemptens Coach Harald Waibel.

Nicht ganz so gut gelaunt war Steer am Freitag nach der Niederlage gegen Pegnitz. Er verwies auf die offenen Dorfener Baustellen. Im Spiel gegen Pegnitz habe er mit zwei Mittelstürmern forechecken müssen, weil Christof Hradek wegen einer Spieldauerstrafe fehlte. Man habe taktisch undiszipliniert agiert und sei meist zu weit vom Gegner weg gewesen. „Wenn man keinen Körper spielt, kann man nicht gewinnen“, resümierte Steer.

Der erfahrene Coach betonte, dass er es zwar leid sei, die Niederlagen stets mit einer rhetorischen Aufklärungsstunde erklären zu müssen. Aber er verwies darauf, dass seine Leute dreimal die Woche trainieren und zuletzt dreimal die Woche spielten. Die Auswärtigen kämen oft erst um Mitternacht nach Hause. „Die meisten müssen am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Wenn einige konditionellen Aufholbedarf haben, kann man nicht verlangen, dass sie sich vor jedem Training auch noch eine Stunde vorher trimmen.“ Vor den Doppelbelastungen während der Feiertage seien viele wochenlang verletzt oder erkrankt gewesen. Stellvertretend für alle, die deshalb ihrer wahren Leistung noch hinterher hinken, nannte Steer Lukas Kirsch, der in der vergangenen Saison noch 20 Tore erzielte – und heuer zwei. Man solle deshalb den Stab nicht über den einen oder andern Spieler brechen. Steer: „Ich würde mir das nicht antun.“ Letztlich, so der Coach weiter, fehlte auch bei manchen Pfostenschüssen das nötige Glück.

Pegnitz’ Neucoach Petr Kuka resümierte, dass sein Team das erste Drittel zwar verschlafen habe, aber nach eindringlichem Weckruf die richtige Einstellung bewiesen habe. GEORG BRENNAUER