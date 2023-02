ESC Dorfen: Über Geretsried ins Waldkraiburg-Derby

Von: Georg Brennauer

Das tat weh: Beim letzten Aufeinandertreffen gewann Geretsried (gelb) gegen Dorfen 5:1. © Hermann Weingartner

Nach dem recht erfolgreichen Start in der Bayernliga-Abstiegsrunde mit zwei beachtlichen Auswärtssiegen bei einer Heimniederlage stehen den ESC-Puckjägern an diesem Wochenende zwei große Herausforderungen bevor: Zunächst gastieren die Dorfener Eispiraten am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim ESC Geretsried, ehe dann am Sonntag ab 17.30 Uhr im Dr.-Rudolf-Stadion das große Derby gegen den EHC Waldkraiburg steigt.

Dorfen – Die Devise „Der nächste Gegner ist der stärkste“ ist für die heutige Aufgabe im Geretsrieder Heinz-Schneider-Stadion allemal zutreffend. Die Isartaler, die als Tabellenzehnter mit 40 Punkten nur knapp den Zug nach oben verpassten, führen aktuell die Abstiegsrunde mit acht Punkten nach vier Spielen an. In der Hauptrunde gab es für sie gegen Dorfen eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Geretsried sowie einen 5:1-Sieg in Dorfen.

Am vergangenen Wochenende haben die Riverrats allerdings zweimal Federn lassen. Zunächst verlor das Team von Trainer Hans Tauber in Buchloe 2:3 nach Verlängerung und zuletzt zuhause gegen Schweinfurt 1:2. Die Isarrats dürften in dieser Playdown-Spitzenbegegnung des Ersten gegen den Zweiten leicht favorisiert sein. Neben den drei Tschechen, den Verteidigern Marek Haloda und Jakub Rezac sowie Topscorer Ondrej Horvath (31), finden sich bei den Gastgebern sowohl in der Abwehr als auch im Angriff mehrere ehemalige Tölzer Verteidiger und Stürmer. Mit dem 38-jährigen Martin Morcinietz und der 22-jährigen Nationalspielerin Johanna May haben die Isarrats zudem einen starken Rückhalt zwischen den Holmen.

Am Sonntag steigt dann in der Dr.-Rudolf-Halle das ewig junge und zuschauerträchtige Derby gegen den EHC Waldkraiburg. Bis auf die Verteidiger Fabian und Alexander Kanzelsberger (verhindert beziehungsweise verletzt) kann Dorfens Trainer Franz Steer einen vollen Kader aufbieten. Allerdings wird am heutigen Freitag wohl der eine oder andere Juniorenspieler, der sonst dabei ist, fehlen, weil die U 20 am morgigen Samstag um 16.30 Uhr ein Heimspiel gegen Germering hat.

Bereits heute wieder mit dabei ist als zweiter Kontingentspiele der slowenische Defensivroutinier Gaspr Susanj. Die Isenstädter haben in dieser Woche trotz des Hemadlenzn-Umzugs von Dienstag bis Donnerstag dreimal trainiert.