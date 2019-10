ESC Dorfen muss gegen das Schlusslicht nachsitzen

Die 1:0-Führung für den ESC: Tomas Vrba haut den Puck in die Maschen, beobachtet von seinen Teamkameraden Sandro Schroepfer (l.) und Johannes Kroner.

Eishockey-Bayernliga

Sie schienen lange Zeit alles im Griff zu haben, und dann mussten die Eispiraten des ESC Dorfen doch noch in die Overtime. Mit 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) Toren nach Verlängerung heimsten sie am Sonntag immerhin zwei Zähler gegen das Schlusslicht der Bayernliga, die Wölfe des EC Bad Kissingen, ein.

VON HELMUT FINDELSBERGER

Dorfen – Beim Aufwärmen vorm Stadion knickte Thomas Hingel, der als erster Torhüter vorgesehen war, um und musste passen. U 20-Keeper Andreas Marek musste einberufen werden, und Andreas Tanzer rückte zwischen die Holme. Schlimmer erwischte es bei den Gästen Mitte des ersten Drittels ihren schon durch die ungelöste Stadionfrage genug geplagten Vereinschef Rosin. Der bekam als Coach auf der Spielerbank einen Puck ins Gesicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Eispiraten zeigten sich gut erholt von der 0:10-Schlappe vom Freitag in Passau. Die erste Druckphase brachte gleich das 1:0 durch Tomas Vrba. Ab Mitte dieses ersten Spielabschnitts nahm die Partie richtig Fahrt auf. Die beiden deutsch-russischen Edeltechniker Seewald und Zimmer verlangten Tanzer allerhand ab. Spektakulär wehrte er einen Schuss von Kröber und den Nachschuss von Nold ab. Die Eispiraten befreiten sich, und Martin Saluga stand goldrichtig zum 2:0. Aus dem Bully heraus verkürzte Bad Kissingen durch Matthias Kohl zum 1:2.

Das zweite Drittel begann gleich mit zwei Strafminuten gegen die Gäste, weil sie sich zu viel Zeit bei der Rückkehr aufs Eis nahmen. Für einige Minuten stand Wölfe-Schlussmann Dirksen im Brennpunkt. Große Klasse, wie dann Tanzer nach 30 Minuten gegen Wölfe-Spielertrainer Nemirovsky und Zimmer parierte. In einem spielerisch sehr ansprechenden Schlagabtausch ließ ein Treffer dank zweier klasse Torhüter bis 49 Sekunden vor der erneuten Pause auf sich warten. Allerfeinstes Überzahlspiel krönte Saluga mit dem 3:1 für den ESC. Zum letzten Drittel waren die Gäste pünktlich und gleich voll da. Im Einbahnverkehr berannten sie das Heiligtum der Eispiraten. An der Wand namens Tanzer prallte alles ab. Erst ein verdeckter Schuss von Gäste-Kapitän Eugen Nold durch Freund und Feind hindurch schlug in der 50. Minute ein.

Tonangebend blieb der Gast. Spielzeit 54:48 zeigte die Uhr an, da lag der Puck aus dem Gewühl heraus im ESC-Tor, aber nach Beratung entschieden die Schiris: „Kein Treffer.“ Nichts zu deuteln gab’s in der 59. Minute, als Zimmer ein wahres Bombardement zum 3:3 abschloss. In der Verlängerung (Drei gegen Drei) blieb Tanzer im Brennpunkt. Bis Vrba dem Treiben mit einem satten Schuss ein Ende machte.

Statistik:

Tore: 1:0 (3.) Vrba (Schroepfer, Saluga), 2:0 (19.) Saluga (Vrba, Schroepfer), 2:1 (19.) Kohl, 3:1 (40.) Saluga (Vrba, Kroner/5-4), 3:2 (50.) Nold (Bär, Millers), 3:3 (59.) Zimmer (Masel, Bär), 4:3 (64.) Vrba (Kroner, Göttlicher). – Strafminuten: ESC 4, EC 8. HSR: Alexander Karl; LSR: Denise Ott, Klaus Haas. – Zuschauer: 180.