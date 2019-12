Großes Loch im Eis: Ein Abbruch, mit dem Dorfen gut leben kann

Die Eismaschine stand besonders im Fokus bei der Partie in Königsbrunn. Unser Symbolbild zeigt die Vorbereitungen auf das DEL Winter Game in Nürnberg 2013.

Eishockey - Bayernliga

von Markus Schwarzkugler schließen

Um 18 Uhr ging’s los am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr war Schluss – nach nur zwei gespielten Dritteln. In die zweite Pause war der ESC Dorfen mit einem 1:3 (0:2, 1:1)-Rückstand beim EHC Königsbrunn gegangen. Es sah nach einer Niederlage aus für die Eispiraten. Während die Spieler in der Kabine hockten, wurde draußen auf dem Eis gewerkelt. Ein großes Loch in der Spielfläche konnte partout nicht geschlossen werden. Am Ende blieb nur der Spielabbruch. Die Partie wird am Freitag, 3. Januar, nachgeholt. Dann geht’s wieder von Null los.

Dorfen – Bis zum Abbruch war einiges los gewesen. Die favorisierten Brunnenstädter, die bis zur Transferöffnung am 1. Dezember weit hinter den Erwartungen geblieben waren, haben jetzt wirkungsvoll nachgerüstet und unter anderem aus Memmingen und Bad Kissingen qualifiziertes Personal verpflichtet. Die vorangegangenen Erfolge – 4:3 nach Penaltyschießen beim Zweiten Miesbach und 5:3 bei Spitzenreiter Waldkraiburg – verrieten bereits, was die Eispiraten in der Hydro-Tech-Eisarena erwarten würde.

Und so klingelte es nach einem Blitzstart der Gastgeber bereits nach 49 Sekunden erstmals im Tor von Simon von Fraunberg. Der Deutsch-Kanadier und Ex-Zweitligaverteidiger Dominic Auger hatte ein ungehindertes Zuspiel hinter dem Tor aufgenommen und unhaltbar für von Fraunberg eingelocht. Die Pinguine blieben am Drücker und nutzten ein Powerplay in der 7. Minute, als Johannes Kroner die Strafbank drückte, zum 2:0: Der US-Amerikaner nahm einen Querpass direkt und zirkelte die Scheibe in den Winkel.

Zuvor war Lukas Miculka in aussichtsreicher Position an der routinierten EHC-Torfrau Jennifer Harß gescheitert. Auch Dorfens Goalie verhinderte mit tollen Reflexen zweimal, einmal in der Schlussminute, vor dem gefährlichen Tschechen Jakub Sramek das mögliche 3:0.

Im zweiten Drittel hatten die Eispiraten den Respekt vor den Gastgebern, die in Dorfen 5:1 gesiegt hatten, abgelegt und spielten nun auf Augenhöhe. Zudem konnten sie sich weiter auf ihren bestens disponierten Torsteher von Fraunberg verlassen, der nach mehrwöchiger Verletzungspause den Topleuten der Gegner die Grenzen aufzeigte und auch beim Powerplay der Schwaben ein sicherer Rückhalt war.

Indes boten sich auch den Isenstädtern wieder einige gute Gelegenheiten, etwa als Basti Rosenkranz alleine vor Harß scheiterte (32.). Dann allerdings nutzte Angreifer Jannik Reuß alleine vor dem Dorfener Tor die Chance zum 3:0 (36.). Schließlich wurden die Gäste für ihr großes Engagement belohnt. Der ESC-Tscheche startete in der 38. Minute bei Dorfener Unterzahl aus dem eigenen Drittel ein Break und verkürzte unhaltbar für Königsbrunns Nationaltorhüterin auf 1:3 – die letzte nennenswerte Aktion vor dem Abbruch.

Statistik:

Tore/Assists: 1:0 (1.) Auger (Maier), 2:0 (7./5-4) Trupp (Maier), 3:0 (36.) Reuß (Bauer, Hermann), 3:1 (39./4-5) Miculka.

GEORG BRENNAUER/

MARKUS SCHWARZKUGLER