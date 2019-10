Dorfens Eispiraten machen’s spannend

Eishockey-Bayernliga: 5:4-Heimsieg gegen Schweinfurt

Dorfen – Stehvermögen brauchten die Dorfener Eispiraten, ehe der 5:4-Heimsieg (2:0, 2:1, 1:3) gegen die Mighty Dogs aus Schweinfurt am Sonntagabend nach einem packenden Eishockeyspiel unter Dach und Fach war.

Ein halbes Dutzend Stammspieler fehlte den Gastgebern, und Jungstürmer Christoph Lönnig musste erneut in der Abwehr aushelfen. Nach vier Minuten stand ESC-Goalie Thomas Hingel erstmals im Brennpunkt, als er gegen Daniel Tratz und David Adam ganz stark abwehrte. Gut zwei Minuten später zappelte die Scheibe dann im oberen rechten Winkel des Schweinfurter Tornetzes, nachdem Florian Brenninger ein starkes Forechecking von Andi Attenberger und Mario Sorsak abgeschlossen hatte.

Jetzt waren die Eispiraten Herr im Haus und verlangten Philipp Schnierstein im Gästetor einiges ab. Eine Strafzeit überstand der ESC problemlos. Zum 2:0 stand Timo Borrmann goldrichtig nach Klassespielzug über Martin Saluga und Florian Mayer. Einen weiteren Treffer für die in Unterzahl spielenden Dorfener verhinderte Schweinfurts Kevin Faust, als er dem davonziehenden Tomas Vrba die Beine wegzog und mit zwei Minuten statt eines Penaltys gut wegkam.

Beide Seiten brauchten nach Wiederbeginn etwas Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann wurde es aber ein offener Schlagabtausch, gewürzt mit tollen Treffern. Schweinfurt hatte einen Mann weniger auf dem Eis, als der Kanadier Jeffrey Murray allein auf Hingel stürmte, aber drüber zielte.

Besser machte es Dorfens Jungverteidiger Sebastian Rappolder, der den Puck an Freund und Feind vorbei zum 3:0 in den Winkel drosch. Dann visierte Brenninger, der mal angeschlagen hatte pausieren müssen, das Kreuzeck an, aber Schnierstein kam noch dran. In Überzahl passierte den Eispiraten ein fataler Puckverlust. Den bestrafte Murray mit dem 1:3. Den Fauxpas machte Brenninger 18 Sekunden später noch mit einem Mann mehr per Gewaltschuss zum 4:1 wett.

Mit Beginn des Schlussdrittels drehte sich der Wind gewaltig. Auch begünstigt durch mehrere Dorfener Strafzeiten wurden die Gäste immer dominanter. Andreas Kleider und zweimal Murray schafften bis zur 54. Minute den 4:4-Gleichstand. Einige Minuten vorher, beim Stand von 4:3, hatte Borrmann nach einem Angriff das Ziel verfehlt. Ein Geniestreich reichte den Eispiraten: Alexander Rauscher schickte Vrba auf die Reise und der jagte den Puck zum 5:4 ins Kreuzeck.

Statistik

Tore: 1:0 (7.) Brenninger (Attenberger, Sorsak), 2:0 (15.) Borrmann (Saluga, Mayer), 3:0 (33.) Rappolder (Rosenkranz, Schroepfer), 3:1 (38.) Murray (Tratz/4-5), 4:1 (38.) Brenninger (Göttlicher, Attenberger/5-4), 4:2 (44.) Kleider (Fröhlich/5-4), 4:3 (46.) Murray (Tratz, Fröhlich), 4:4 (54.) Murray (Tratz/5-4), 5:4 (56.) Vrba (Rauscher). –HSR:Alexander Karl. – Strafminuten: Dorfen 18 + 10, Schweinfurt 10. – Zuschauer:200. (HELMUT FINDELSBERGER)