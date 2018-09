Erst Buchloe, dann Passau

Eishockey

Der ESC Dorfen empfängt heute um 20 Uhr den ESV Buchloe.

Dorfen – Nach den ersten Probeläufen in Grafing (1:8) und gegen den EV Pegnitz (3:2) empfängt der ESC Dorfen heute um 20 Uhr den ESV Buchloe. Die Schwaben mussten nach der vergangenen Saison überraschend in die Landesliga absteigen. Zuletzt besiegten die Pirates den Bayernligisten TEV Miesbach 4:1. Wenngleich man die Testspiele nicht überbewerten soll, so ist den Ostallgäuern der Wiederaufstieg in die Bayernliga zuzutrauen. Die Mannschaft von Neutrainer Alexander Wedl ist vom Goalie Alexander Reichelmeier über Verteidiger David Strodel, den Stürmern Marc Weigant, Mathias Strodel bis hin zu Alexander Krafczyk sehr kompakt besetzt.

Ligakonkurrent Passau dürfte für die Truppe von Cheftrainer John Samanski am Sonntag um 18 Uhr in der Dreiflüssestadt noch ein Kaliber größer sein. Vor 600 Zuschauern besiegten die Black Hawks im ersten Test den Oberligisten Eisbären Regensburg 4:2. Passau ist übrigens Dorfens zweiter Gegner in der in zwei Wochen beginnenden Bayernliga-Vorrunde.

Beim ESC fallen an diesem Wochenende Kapitän Andi Attenberger und Torwart Thomas Hingel aus.