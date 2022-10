Dorfener Eispiraten feiern ersten Saisonsieg

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Dorfens Urban Sodja (l.) kürzlich im Gespräch mit dem ukrainischen Neuzugang Dmytro Isayenko. © dfi

Im dritten Spiel gelang dem ESC Dorfen der erste Saisonsieg. Am Sonntag gab es beim Gastspiel bei Aufsteiger EV Pegnitz, das in Mitterteich ausgetragen wurde, ein 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

Pegnitz/Dorfen – Mit leicht verändertem Aufgebot waren die Eispiraten die Auswärtstour angetreten. Mit Benedikt Dietrich musste ein weiterer gestandener Verteidiger wegen einer Verletzung aus dem Freitagsspiel passen, dafür war Erik Walter erstmals dabei. Als einziger Bayernligist ohne Dach über dem Kopf empfingen die Ice Dogs die Eispiraten im 70 Kilometer entfernten Mitterteich. „Eine richtig schmucke Halle nach der Sanierung“, stellte der Dorfener „Allesfahrer“ Richard Thiel fest.

Der erste Spielabschnitt beeindruckte ihn da nicht so sehr, „denn es war nicht viel los“. Die jungen Verteidiger auf Seiten des ESC hatten mit dem Forechecking der Gastgeber so ihre Probleme. Eine dieser Unsicherheiten ging auch dem Pegnitzer Führungstreffer durch Eric Schuster nach nur 92 Sekunden voraus. Auf Vorarbeit der jungen Felix Wiedenhofer (17) und Reik Walter (19) gelang Urban Sodja mit tollem Schlenzer der schnelle Ausgleichstreffer (4.). Die einzige Strafzeit des ersten Drittels kassierte Pegnitz’ Michael Breyer. Die Überzahl münzte Sandro Schroepfer (18.) noch in derselben Minute zur 2:1-Pausenführung um.

Nach Wiederbeginn folgte die erste Strafzeit gegen Dorfen. Maximilian Huber saß 47 Sekunden in der Box, da hatte der Ex-Höchstadter Schuster (25.) zum zweiten Mal getroffen. Der bereits in der letzten Saison vom Angreifer zum Verteidiger umgeschulte Christoph Lönnig brachte nur weitere 23 Sekunden später seine Dorfener Farben wieder in Front. Torhüter Max Englbrecht wurde dann immer mehr zum großen Rückhalt beim ESC. Als dann mit Ondrej Holomek und Jannek Gerstner zwei Pegnitzer innerhalb von 39 Sekunden auf die Sünderbank marschierten, verpassten es die Eispiraten, den Vorsprung auszubauen. Ein Pfostentreffer nach tollem Schuss von Huber während der zweifachen Überzahl war die einzige Ausbeute.

In der 46. und 47. Minute kassierten Sodja und Christof Hradek auf Dorfener Seite je zwei Strafminuten, aber Pegnitz konnte daraus auch kein Kapital schlagen. Mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel und Saisontreffer Nummer drei traf Schroepfer in der 51. Minute zum erlösenden 4:2 für die Eispiraten. Kämpferisch stark und, wenn nötig, mit einfachem Defensivspiel brachte der ESC diesen Sieg im Schlussdrittel sicher nach Hause.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (2.) Schuster (Breyer/5-4), 1:1 (4.) Sodja (Wiedenhofer, R. Walter), 1:2 (18.) Schroepfer (Huber/5-4), 2:2 (25.) Schuster (Gerstner, Breyer/5-4), 2:3 (26.) Lönnig (Hartl), 2:4 (51.) Schroepfer (Sodja) – HSR: Philipp Sintenis – Zuschauer: xxx – Strafminuten: Pegnitz 8, Dorfen 6