Die Eispiraten legen nach

Eishockey-Bayernliga

Dorfen - Der ESC Dorfen hat auch sein zweites Bayernliga-Saisonspiel gewonnen. Am Sonntagabend gelang den Eispiraten in Pfaffenhofen ein 3:1-Sieg (1:0, 1:0, 1:1).

Die Eispiraten traten mit dem 4:3-Heimsieg gegen Pegnitz im Rücken sehr kompakt auf und sicherten die eigene Zone gut ab. Über weite Strecken hatten die Isenstädter auch die besseren Spielanteile, wenngleich sie sich zunächst keine hochkarätigen Chancen erspielen konnten.

Das lag in erster Linie an der harten Gangart der Ice Hogs, die es darauf angelegt hatten, das Dorfener Spiel zu zerstören. Dies brachte Pfaffenhofen bereits im ersten Drittel 14 plus 10 Strafminuten (Michael Pfab) ein. Die raue Spielweise der Gastgeber bekam vor allem der schnelle ESC-Stürmer Trevor Hills zu spüren.

Für den ESC setzte es im ersten Durchgang sechs Strafminuten, wobei Kapitän Andi Attenberger einmal zwei plus zwei Minuten lang die Strafbank drücken musste. Aus den Powerplays konnte nur Dorfen Kapital schlagen. Auf Pass von Hills erzielte Lukas Miculka das frühe 1:0 (11.). Bei diesem knappen Vorsprung blieb es bis zur ersten Pause.

Zu Beginn des Mittelabschnittes setzten die Ice Hogs die Eispiraten mit guten Angriffen stärker unter Druck. Jetzt war auch ESC-Goalie Kevin Yeingst mehrfach gefordert und zeichnete sich mit tollen Paraden aus. Aber zunächst gab es für die gut 30 mitgereisten ESC-Fans wieder Anlass zum Jubel. Ein Überzahlspiel in der 30. Minute schloss Verteidiger Florian Mayer auf Zuspiel von Miculka zum etwas befreienden 2:0 ab. Wenig später hatten die Dorfener auch Glück bei einem Pfaffenhofener Pfostenschuss (36.).

Im Schlussdrittel meldeten sich die Hausherren zurück. Und ECP-Angreifer Robert Neubauer machte seinem Team mit dem 1:2 (42.) nochmals Hoffnung. Jetzt wurde das Spiel offener, und die Zuschauer sahen packende Aktionen auf beiden Seiten. Besonders die Schlussphase hatte es in sich. Nachdem Dorfens Attenberger in der 57. Minute einen Penalty vergeben hatte, fiel die Vorentscheidung. Hills traf nur Sekunden später beim Spiel Vier gegen Vier nach schönem Alleingang zum 3:1.

ECP-Trainer Dimitri Kurnosow versuchte es noch mit sechs Feldspielern gegen vier Eispiraten (Miculka drückte die Strafbank), doch Dorfen mit Goalie Yeingst ließ nichts mehr anbrennen. So blieb es beim knappen, aber verdienten Dorfener Erfolg.

Statistik

Tore/Assists: 0:1 (11./5-4) Miculka (Hills), 0:2 (30./5-4) Mayer (Miculka), 1:2 (42.) Florian Neubauer, 1:3 (57.) Hills. – Strafminuten:Pfaffenhofen 22 + 10 (Pfab), Dorfen 16. (Georg Brennauer)