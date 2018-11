Eispiraten unterliegen eiskaltem Gegner

Die Hürde Passau war am Sonntagabend für den ESC Dorfen zu hoch. Die Black Hawks setzten sich zuhause vor gut 1000 Zuschauern mit 7:3 (1:1, 3:0, 3:2) Toren durch.

Dorfen – Wie schon zwei Tage zuvor in Peißenberg war auch in der Nachholpartie der Kampf um Platz acht in der Tabelle angesagt. Den Schwarzen Falken gelang sogleich ein Blitztor: Nach elf Sekunden zappelte die Scheibe hinter ESC-Goalie Thomas Hingel im Tor. Petr Sulcik hatte für Dominik Schindlbeck aufgelegt, der aus dem Gewühl heraus zum 1:0 vollendete.

Die Eispiraten steckten den Treffer cool weg und hatten in der 6. Minute die erste große Chance durch Tomas Vrba, dessen Schuss knapp das Tor von Clemens Ritschel verfehlte. Dorfen spielte fortan auf Augenhöhe, und Verteidiger Mark Waldhausen erzielte auf Zuspiel von Mario Sorsak den 1:1-Ausgleichstreffer (14.). Schon beim nächsten Angriff der Dorfener verpasste Lukas Miculka eine dicke Chance zum Führungstreffer. Die Überzahlspiele, zwei für die EHF und eines für die Gäste, brachten hüben wie drüben keinen Powerplay-Erfolg.

Im zweiten Drittel taten sich Parallelen zum Spiel in Peißenberg auf. Die Eispiraten spielten ziemlich gleichwertig mit, doch die Hausherren nutzten ihre Chancen eiskalt. So erzielte Oliver Wawrotzki auf Zuspiel von Stefan Groß und Merka Svatopluk das 2:1. Zu allem Überfluss schied beim ESC in der 24. Minute auch noch der Tscheche Tomas Vrba nach einem Schuss auf den Schlittschuh mit einer Zehenverletzung aus.

Auf glänzenden Pass von Patrick Geiger erhöhte Ex-Profi Alexander Janzen auf 3:1 (25.), und Groß glückte noch vor der Pause das 4:1 auf Zuspiel von Janzen und Limböck (37). Die Eispiraten ließen im Gegensatz zu den Schwarzen Falken die eine oder andere Chance liegen.

Im Schlussdrittel ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von zwei Minuten erhöhten die Hausherren in Unterzahl durch Schindlbecks zweiten Treffer und Nemecek auf 6:1. Endlich kam auch Dorfen im Powerplay in der 44. Minute durch Attenberger zum Tor – 2:6. Kurz darauf schloss Svatopluk einen Alleingang zum 7:2 ab. Den Eispiraten gelang nur noch eine Ergebniskorrektur zum 3:7 in der 53. Minute, und zwar in Unterzahl.

Statistik:

Tore: 1:0 (1.) Schindlbeck (Sulcik), 1:1 (14.) Waldhausen (Sorsak), 2:1 (22.) Wawrotzki (Groß, Svatopluk), 3:1 (25.) Janzen (Geiger), 4:1 (37.) Groß (Janzen, Limböck), 5:1 Schindlbeck (Sulcik), 6:1 (Nemecek), 6:2 (44.) Attenberger, 7:2 (47.) Svatopluk, 7:3 (53.) Sorsak (Waldhausen, Miculka). – Strafminuten: EHF Passau 8, ESC Dorfen 14. – Zuschauer:1037.





Georg Brennauer

Rubriklistenbild: © dpa / A3794 Peter Steffen