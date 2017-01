Eispiraten verlieren erneut 1:7

Eishockey – Verzahnungsrunde

Dorfen - Zweites Verzahnungsrundenspiel, zweite Niederlage: Der ESC Dorfen hat gestern gegen den Höchstadter EC 1:7 verloren – das gleiche Ergebnis wie schon am Freitag gegen Memmingen.

Dorfen – Zwei Drittel lang konnten sie den Oberligisten herausfordern. Unterm Strich stand für die Eispiraten des ESC Dorfen im zweiten Spiel der Verzahnungsrunde am Sonntagabend aber eine zu deutliche 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)-Heimniederlage gegen den Höchstadter EC. Wie am Freitag standen die mit nur 16 Feldspielern und zwei Torhütern angetretenen Dorfener einem 21-Mann-Aufgebot gegenüber.

Und einem Gegner, der hohes Tempo mit beeindruckender Scheibentechnik aufs Eis brachte. 2:19 gespielte Minuten zeigte die Uhr an, da war ESC-Schlussmann Simon von Fraunberg bei einem verdeckten Dzemla-Schlenzer zum 0:1 machtlos. Trotz der spielerischen Dominanz der Gäste entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Hochkaräter hatte aber verstärkt der sehr gute ESC-Keeper zu entschärfen. Die größte Tormöglichkeit überhaupt hatte jedoch Tobias Feilmeier, als er allein auf Höchstadts Goalie Philip Schnierstein stürmte, aber kläglich scheiterte.

In der 9. Minute handelten sich die Alligators Richard Stütz zwei und Jiri Ryzuk fünf Strafminuten plus Spieldauer ein. Mario Sorsak musste dafür wenig später mit Schädelbrummen in die Kabine. Tobias Brenninger scheiterte zweimal am HEC-Goalie, ansonsten fiel Dorfen in der langen Überzahl nicht viel ein. Wenn man die Tore vorne nicht schießt, kriegt man sie hinten rein. So in der 15. Minute, als Thomas Rousek eiskalt vollstreckte. In der Folge war es von Fraunberg zu verdanken, dass es zur ersten Pause beim 0:2 blieb.

Aus der kamen die Eispiraten richtig heiß zurück. Christian Göttlicher, zweimal Lukas Miculka und Tobias Feilmeier verzweifelten an Schnierstein. Es folgte eine ESC-Strafzeit. Einen Puckverlust im eigenen Drittel büßte Dorfen sofort mit dem dritten Gegentreffer durch Ales Kreuzer. Die Eispiraten zeigten sich auch davon nicht geschockt. Patrick Beham jagte den Puck ans Lattenkreuz, und Göttlicher traf nur den Keeper. Mit einer starken Einzelaktion brach Miculka zum 1:3 den Bann.

Mit all seiner Klasse und Routine lochte Höchstadts Spielertrainer Daniel Jun aber wenig später zum 4:1 ein. Dabei blieb es bis zur Pause, da sowohl Schnierstein als auch von Fraunberg stark hielten.

Youngster Alexander Voglhuber und Verteidiger Marc Lenczyk vergaben nach Wiederbeginn beste Möglichkeiten. Dann die Szene, die beiden Seiten wehtat: Tobias Feilmeier rauschte mit Höchstadts Dzemla über von Fraunbergs Schläger in die Bande. Für den verletzten Höchstädter war die Partie ebenso beendet wie für den Dorfener mit fünf Minuten plus Spieldauer. Höchstadt spielte nun sein Pensum mit Treffern von Kreuzer und Simon Knaup runter. Endgültig zu hoch fiel die Niederlage aus, als Kreuzer zwei Sekunden vor der Schlusssirene zum 7:1 traf.

Statistik:

Tore:0:1 (3.) Dzemla (Kreuzer), 0:2 (15.) Rousek (Wiedl), 0:3 (25.) Kreuzer (Rousek, Lenk/5-4), 1:3 (30.) Miculka, 1:4 (34.) Jun (A. Lenk, Rousek), 1:5 (56.) Kreuzer (Rousek, Jun/5-4), 1:6 (56.) Knaup (Sikorski, Petrak), 1:7 (60.) Kreuzer (Sikorski, Jun). – Strafminuten:ESC 13 + 20, HEC 11 + 20. –HSR: Alain Kretschmer. – Zuschauer: 200.

Helmut Findelsberger