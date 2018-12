Eispiraten verpassen die Verzahnungsrunde

Eishockey - Bayernliga

Für den ESC Dorfen ist seit Freitagabend das Erreichen der Verzahnungsrunde zwischen Bayern- und Oberliga erledigt. 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) unterlagen sie zuhause dem TSV Peißenberg.

Dorfen – Personell arg geschwächt gingen die Eispiraten die Partie um den letzten Strohhalm im Kampf um Platz acht an. Neben den langzeitverletzten Huber, Schroepfer und Voglhuber fielen auch noch Kapitän Attenberger sowie die Brenninger-Brüder aus, und das Verteidiger-Duo Rauscher/Numberger war im Urlaub. Auch die Gäste waren angeschlagen. So fehlte unter anderem mit dem Kanadier Daniel Clairmont einer der Topscorer. Während aber der ESC bei nur 14 Feldspielern nicht mal drei Blöcke vollbrachte, bot Peißenberg doch 17 plus zwei Mann auf.

Kaum hatte Puckkind Teresa Braun aus Gebensbachs U 11 die Partie mit dem ersten Bully eröffnet, trat Hauptschiedsrichter Storf nach zehn Sekunden mit der ersten Strafzeit gegen Dorfen auf den Plan. Das Unterzahlspiel beherrschen die Eispiraten eigentlich ganz gut, es sollte ihnen aber im zweiten Abschnitt noch zum Verhängnis werden. Der ESC ließ bei dieser Dezimierung ebenso wenig zu wie Minuten später bei erneuten zwei Strafminuten. Als bei Peißenberg Malzatzki in die Kühlbox wanderte, forderten die ESC-ler Gäste-Keeper Felix Barth im Powerplay alles ab. In den letzten Minuten bis zur Pause verhinderte Thomas Hingel im ESC-Tor, der bei einem Pfostenknaller von Felix Barth Glück hatte, mit Paraden einen Rückstand.

Beide Teams schienen einen besonderen Pausentee bekommen zu haben. Und der ESC war in Überzahl mehrmals dran am Führungstreffer. Den machten die Gäste durch ihr Phantom Manfred Eichberger, nachdem Lukas Miculka im Gästedrittel den Puck vertändelt hatte. Es kam noch schlimmer, denn aus ihrer nächsten Strafzeit machten die Gäste auch noch das 2:0 durch Florian Höfler – wieder war Eichberger maßgeblich beteiligt. Ab Minute 29 hagelte es Strafen gegen die Eispiraten. Hingel hielt, was zu halten war, und ging auch mal für kurze Zeit gegen den anstürmenden Eichberger k.o. 77 Sekunden vor der Pause musste er sich gegen dessen Blueliner bei doppelter Unterzahl geschlagen geben.

Trotz des 0:3-Rückstands gegen einen in den zehn Minuten vor der Pause drückend überlegenen Gegner – aufgeben kam weder bei den Eispiraten noch beim unermüdlich anfeuernden Fanclub Red Blue Army in Frage. In Gefahr ließen sich die eingespielter auftretenden Gäste nicht mehr bringen. Und dann sorgte Eichberger wieder mal für ein Highlight, als er seine Gegenspieler reihenweise umkurvte, bis ihn eine Dorfener Notbremse stoppte. Die zwei Minuten gegen Florian Mayer blieben folgenlos, aber in der vorletzten Minute zelebrierten die Eishackler noch ein Powerplay zum 4:0 durch Leonhard Zink – auch da war Eichberger beteiligt.

Statistik:

Tore: 0:1 (26.) Eichberger, 0:2 (28.) Höfler (Eichberger, Singer/ 4-5), 0:3 (39.) Eichberger (5-3), 0:4 (59.) Zink (Höfler, Eichberger/ 5-4). – Hauptschiedsrichter: Florian Storf. – Strafminuten: ESC 22. TSV 8. – Zuschauer: 230.

HELMUT FINDELSBERGER