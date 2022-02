Dorfener Eispiraten wieder in alter personeller Stärke

Franz Steer, Trainer des ESC Dorfen, hat nun wieder personelle Alternativen. © Dominik Findelsberger

Der Dorfen fährt heute zum einzigen Spiel des Wochenendes in Bestbesetzung nach Schweinfurt.

Dorfen – Nach einer zweiwöchigen, coronabedingten Zwangspause und mit mittlerweile vier Pflichtspielen im Rückstand, sind die Puckjäger des ESC Dorfen an diesem Wochenende wieder in der Bayernliga-Abstiegsrunde gefordert. Im einzigen Spiel an diesem Wochenende, heute Abend um 20 Uhr beim ERV Schweinfurt, steht Trainer Franz Steer wieder ein weitgehend aufgefüllter Kader zur Verfügung.

Die Unterfranken sind relativ gut in die Playdowns gestartet. Beim TSV Erding mussten die Mighty Dogs zum Auftakt mit 4:6 noch passen, siegten dann anschließend zuhause gegen Geretsried 5:3 und hielten sich auch in Königsbrunn mit 3:2 schadlos. In der Bayernliga-Hauptrunde hatten die Eispiraten im Januar zweimal die Nase vorn: Dorfen gewann daheim 7:6 nach Verlängerung und in Schweinfurt 6:5 nach Verlängerung.

Die Mighty Dogs haben sich vor Saisonbeginn punktuell mit drei Verteidigern und drei Stürmern, darunter der Kanadier Joshua Bourne, verstärkt. Die zweite Kontingentstelle hat sein Landsmann Dylan Hood inne, der meist unter den besten Ligascorern zu finden ist. _Vor allen die erste Reihe der Mighty Dogs mit Hood (6 Scorerpunkte), Jonas Manger (4) und Marcel Grüner (3) ist brandgefährlich. Inzwischen haben sich die Unterfranken nochmals mit dem deutsch-tschechischen Verteidiger Jacub Körner verstärkt.

Beim ESC hat sich die personelle Situation wieder gebessert. Alle an Corona erkrankten Spieler waren beim Kardiologen und haben von diesem laut Eishockey-Chef Manfred Detterbeck grünes Licht bekommen. Die Eispiraten können also wieder ihre zwei Paradereihen mit Tomas Vrba, Lukas Kirsch und Urban Sodja sowie Christian Göttlicher, Sandro Schroepfer und Christoph Lönnig aufbieten. Vor allem sind aber die Lücken in der Abwehr wieder annähernd geschlossen. Zu hoffen ist, so Trainer Steer, „dass die Jungs nach der längeren Pause auf Anhieb wieder ihren Rhythmus finden“. Zurückgemeldet haben sich auch die beiden Torleute Luca Endres und Andreas Marek, Außenstürmer Basti Rosenkranz und von den Youngstern Josef Folger sowie Florian Hartl. So darf man gespannt sein, wie sich das personell wieder erweiterte Eispiraten-Team in diesem harten Kampf um den Klassenerhalt zurecht findet.

