Endstation Waldkraiburg

Eishockey – Playoff-Viertelfinale

Drittes Spiel, dritte Niederlage im Playoff-Viertelfinale: Der ESC Dorfen ist gestern Abend mit einem 3:6 (1:3, 2:1, 0:2) beim EHC Waldkraiburg ausgeschieden.

Für den ESC Dorfen war die Devise in Waldkraiburg klar: Siegen oder Fliegen. Nachdem zunächst ESC-Goalie Kevin Yeingst in der 3. und 5. Minute eine frühe Führung der druckvoll spielenden Löwen mit starken Reaktionen vereitelt hatte, durfte der Isenstädter Anhang in der 7. Minute zum ersten Mal jubeln: Vom Bully weg erzielte Florian Brenninger auf Zuspiel von Andi Attenberger die 1:0-Führung.

Die Freude im ESC-Lager währte nur kurz. Löwen-Kapitän Daniel Hämmerle sorgte bereits eine Minute später mit Assistenz von Christoph Hradek und Martin Führmann für den Ausgleich. Dann gingen die Waldstädter durch Fabian Zick auf Zuspiel von Nico Vogl 2:1 in Front. Und die Hausherren legten in der 14. Minute durch Vogl noch einen drauf. Eine dicke Chance zum Anschlusstreffer verpasste Lukas Miculka frei vor EHC-Torhüter Björn Linda, nachdem ihm sein Landsmann Dominik Vanek aufgelegt hatte.

Zum Auftakt des Mitteldrittels schlugen die Eispiraten zweimal zu. Zunächst war es Verteidiger Johannes Kroner, der auf Pass von Selmair auf 2:3 verkürzte (22.) und kurz darauf Lukas Miculka, der ein Powerplay auf Zuspiel von Feilmeier zum 3:3 (23.) abschloss. Aber auch die Löwen ließen das nächste Überzahlspiel nicht ungenutzt verstreichen – auch wenn es nur noch zwei Sekunden bis zum Ablauf der Strafzeit von Tobi Feilmeier waren, als Zick die erneute Waldstädter Führung erzielte. In der Folge gab es gute Einschussmöglichkeiten hüben wie drüben.

Im Schlussdrittel waren die favorisierten Gastgeber cleverer. In der 46. Minute der Genickbruch für den ESC: Nico Vogl erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 5:3. Dorfen, das ohne die erkrankten Stürmer Ernst Findeis und Mario Sorsak sowie den verletzten Tobi Brenninger auskommen musste, konnte der Partie trotz weiterer Bemühungen keine Wende mehr geben und fing sich in der 56. Minute das 3:6 durch den EHC-Kapitän Führmann ein.

„Wir können uns dennoch erhobenen Hauptes von dieser insgesamt sehr erfolgreichen Saison verabschieden“, erklärten ESC-Eishockeychef Josef Jung und Trainer Heinz Feilmeier unisono.

Statistik:

Tore: 0:1 (8.) F. Brenninger (Attenberger), 1:1 (8.) Hämmerle (Hradek,Führmann), 2:1 (11.) Zick (Vogl), 3:1 (14.) Vogl (Zick), 3:2 (22.) Kroner (Selmair), 3:3 (23.) Miculka (Feilmeier/5-4), 4:3 (25.) Zick (Lederer/5-4), 5:3 (46.) Vogl, 6:3 (56.) Führmann (Hämmerle, Hradek). – Strafminuten: EHC 6, ESC 6.

Georg Brennauer