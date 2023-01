Enttäuschende Eispiraten: Dorfener 3:5-Pleite gegen Pegnitz

Fabio Lauffer traf gegen Pegnitz. Aber das reichte nicht. © Dominik Findelsberger

Das Duell zweier kommender Abstiegsrundengegner hat der ESC Dorfen am Freitagabend gegen den EV Pegnitz 3:5 (2:1, 1:3, 0:1) verloren. Und das auf Grund einer Freikartenaktion vor über 200 Zuschauern.

Dorfen - „Mir würde ein 1:0-Sieg schon reichen“, gab ESC-Trainer Franz Steer zu. Das wäre nach 30 Sekunden schon erledigt gewesen, als Urban Sodja einen tollen Sololauf mit dem ersten Treffer krönte. Daniel Sonnenberg schloss aber bald zum Pegnitzer Ausgleich einen Konter ab. Im Powerplay fand Tomas Vrba die Lücke zum 2:1. Den Vorsprung hatte Torhüter Max Englbrecht noch mit zwei Monster-Paraden in die Pause gerettet.

Nach Wiederbeginn wurde es eher ein gebrauchter Abend für den ESC-Keeper, auch wenn seine Vorderleute die ersten Minuten klar das Spiel bestimmten. Beim Ausgleich der Gäste durch Paul Wolf, wieder nach einem Konter, war er machtlos. Bei Wolfs nächstem Treffer brachte er den Puck einfach nicht unter Kontrolle, und der Schuss von Oleg Seibel zum 4:2 schien nicht unhaltbar. Der 17-jährige Fabio Lauffer drosch einen Banden-abpraller zum 3:4 in die Maschen als Signal für das Schlussdrittel.

In dem gaben erst die Pegnitzer den Ton an und hatten die besseren Tormöglichkeiten. Eine Strafzeit in der 47. Minute dreht den Spielverlauf, und die Eispiraten stürmten unaufhörlich, aber beste Tormöglichkeiten wurden vergeben. Ihren besten Tag hatten die Eispiraten sicher nicht, aber in dieser Phase auch einige Male Pech – bis Pegnitz-Topscorer Roman Nawarra per Präzisionsarbeit den Puck unter die Latte jagte und die Partie entschied. Vorher hatte sich der Tscheche bereits mit einem Lupfer an die Latte angemeldet. HELMUT FINDELSBERGER

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (1.) Sodja (Dietrich, Susanj), 1:1 (5.) Sonnenberg (Lindmeier), 2:1 (9.) Vrba (Folger, Göttlicher/5-4), 2:2 (26.) Wolf (Seibel, Gerstner), 2:3 (28.) Wolf (Maschke, Seibel), 2:4 (34.) Seibel, 3:4 (36.) Lauffer (Lönnig, Lohmaier) 3:5 (56.) Nawarra (Breyer, Hagen) – HSR: Manuel Vorgeitz– Strafminuten: ESC 6/ EVP 4 – Zuschauer: 159