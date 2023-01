Erste Dorfener Tests für die Abstiegsrunde

Von: Georg Brennauer

Der Endspurt in der Hauptrunde steht für den ESC Dorfen an. © Hermann Weingartner

Der ESC Dorfen erwartet Aufsteiger Pegnitz. Das Nachholspiel in Kempten steigt dann am Sonntag.

Dorfen – Auf einen leichten Gegner dürfen sich die Dorfener Puckjäger nicht einstellen, wenn am Freitag um 20 Uhr der EV Pegnitz im Dr.-Rudolf-Stadion vorstellig wird. Auch wenn die Gäste Vorletzter der Bayernliga sind und der ESC zwei Ränge besser platziert ist.

Der Aufsteiger aus Oberfranken musste zu Saisonbeginn die Vorbereitung und das erste Heimspiel der Bayernliga gegen den ESC Dorfen (2:4) im rund 60 Kilometer entfernten oberpfälzischen Mitterteich bestreiten. Das erste wirkliche Spiel auf der offenen Eispiste endete knapp mit einer 5:6-Niederlage nach Verlängerung und mit dem ersten Punkt gegen Geretsried.

Der Einstieg in die höchste bayerische Amateurliga war für den Aufsteiger alles andere als leicht. Inzwischen zeigten die Ice Dogs einige Male, was sie drauf haben. So bezwangen sie beispielsweise Tabellenführer Miesbach 3:1 und bereiteten dem TSV Erding beim 3:4 nach Penaltyschießen erhebliche Probleme. Im Kellerduell in Pfaffenhofen siegte man 4:3 nach Penaltyschießen, und auch aus Buchloe wurden beim 6:5-Sieg nach Verlängerung zwei Punkte entführt. Zuletzt stehen bei den Oberfranken ein 4:8 gegen Schweinfurt zuhause sowie zwei Tage später ein 2:5 beim Tabellenzweiten Amberg in der Bilanz.

Der neue tschechische Trainer Petr Kukla hat vor allem im Angriff mit den Tschechen Roman Navarra und Daniel Sonnenberg sowie dem Deutsch-Tschechen Patrik Dzemla torgefährliche Leute.

Die Eispiraten müssen am Freitag allemal konzentrierter als zuletzt in Buchloe zur Sache gehen. „Wir dürfen uns nicht so viele Fehlpässe im Aufbau erlauben, müssen einfacher spielen und im Angriff zielsicherer abschließen“, fordert vehement Trainer Franz Steer. Allerdings schmerze der Ausfall von Stürmer Christof Hradek, der wegen seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe in Buchloe ein Spiel gesperrt ist.

Während der Einsatz von Stürmer Maximilian Steiner zuletzt noch fraglich war, sind Verteidiger Benedikt Dietrich sowie Jungstürmer Felix Wiedenhofer – gerademal 18 geworden – wieder mit von der Partie. „Wir sind bereits dabei, uns für die Abstiegsrunde vorzubereiten, deshalb kommen alle Spieler zum Einsatz“, betont Steer.

Am kommenden Sonntag müssen die Eispiraten um 17.30 Uhr in Kempten ran. Es ist das Nachholspiel vom November. Wie berichtet, hatten die Schwaben auf Wunsch des ESC Dorfen das Spiel verlegt, weil die Eispiraten damals personell unterbesetzt waren. br