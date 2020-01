Eispiraten gewinnen beim Torfestival

Eishockey-Bayernliga

Die Eishackler des ESC Dorfen haben für eine faustdicke Überraschung gesorgt.

Königsbrunn/Dorfen – Was für ein Spiel. Der ESC Dorfen hat sich am Freitagabend in der Nachholpartie beim EHC Königsbrunn überraschend mit 7:5 (3:1, 4:2, 0:2) Toren durchgesetzt und den Gastgebern damit die letzte Chance auf die Meisterrunde vermasselt. Einmal mehr überragend bei den Eispiraten war der dreifache Torschütze Lukas Miculka

Die Vorgaben für beide Teams waren recht unterschiedlich. Während die Gastgeber aus den letzten beiden Begegnungen zwei Siege brauchten, um noch eine Chance auf die Teilnahme an der Meisterrunde zu wahren, ging es für die Eispiraten eigentlich nur noch um die „goldene Ananas“.

Die Isenstädter konnten also frei ohne Zwänge aufspielen und erwischten einen Blitzstart: Auf das schnelle 1:0 von Lukas Miculka (4.) ließen Christian Göttlicher (7.) und Martin Saluga in Überzahl das 3:0 folgen (9.). Danach überstanden die Eispiraten nahezu vier Minuten Unterzahl, nicht zuletzt dank des sicheren Torhüters Simon von Fraunberg, ohne Gegentreffer. Dieser fiel aber dann in der 12. Minute durch den Ex-Memminger Tim Bullnheiner.

Im zweiten Abschnitt erwischte Dorfen erneut einen Auftakt nach Maß. Schon in der 22. Minute stellte Timo Borrmann nach Pass von Saluga auf 4:1, und nur 64 Sekunden später legte Miculka nach Zuspiel von Florian Ullmann das 5:1 nach. Die geschockten Schwaben wechselten ihre Torfrau Jennifer Harß gegen Nikolas Hetzel aus und machten fortan wieder mehr Druck. Allerdings blieb ESC-Goalie von Fraunberg zweimal mit tollen Paraden Sieger gegen den tschechischen Torjäger Jakub Sramek. EHC-Neuzugang Anton Zimmer verkürzte schließlich auf 2:5 (34.), aber das war im Mitteldrittel noch lange nicht alles. Miculka erhöhte in der 38. Minute auf 6:2, aber nur 49 Sekunden später brachte Julian Becher die Gastgeber wieder auf 3:6 heran. Doch wiederum nur 38 Sekunden danach war Borrmann zur Stelle und traf zum 7:3 für die Eispiraten.

Die Königsbrunner gaben sich aber noch lange nicht geschlagen und drückten im Schlussdrittel noch einmal aufs Tempo. In der 48. Minute verkürzte Sramek in Überzahl auf 4:7 (48.), und in 52. Minute gelang Bullnheimer bei einer erneuten Powerplay-Situation das 5:7. Mehr ließen die aufopferungsvoll kämpfenden Dorfener dann aber nicht mehr zu.

Statistik

Tore/Assists: 0:1 (4.) Miculka, 0:2 (7.) Göttlicher (Borrmann, Kroner), 0:3 (9.) Saluga (Attenberger, Kroner/5-4), 1:3 (12.) Bullnheimer (Gottwald), 1:4 (22.) Borrmann (Saluga), 1:5 (23.) Miculka (Ullmann), 2:5 (34.) Zimmer (Sramek), 2:6 (38.) Miculka (Attenberger), 3:6 (39.) Becher (Zimmer, Sramek), 3:7 (40.) Borrmann (Saluga), 4:7 (48.) Sramek (Becher, Zimmer/5-4), 5:7 (52.) Bullnheimer (Rau/5-4) – HSR: Stefan Storf – Zuschauer: 455 – Strafminuten: EHC 12, ESC 14.

Georg Brennauer