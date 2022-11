ESC Dorfen gewinnt furioses Derby gegen Waldkraiburger Löwen

Eispiraten verspielen 3:0-Führung in letzter Minute, siegen aber in der Verlängerung

Von Helmut Findelsberger schließen

Ein Derby mit einem Finale furioso: 3:0 führte der ESC Dorfen gegen den EHC Waldkraiburg bis sieben Minuten vor Schluss und musste dann zum fünften Mal in elf Spielen in die Overtime. Beim 4:3 (1:0, 1:0, 1:3; 1:0) heimsten die Eispiraten doch noch zwei Zähler ein.

Dorfen – Auch wenn die Löwen in den ersten sieben Minuten mehr Abschlüsse hatten, beeindruckten die Eispiraten von Beginn an mit sehr konzentriertem Defensivspiel. Sekunden, nachdem Florian Brenninger eine Hereingabe vor das ESC-Tor verpasst hatte, handelte sich der Ex-Dorfener für einen Bandencheck gegen Josef Folger eine Fünf-Minuten-Strafe ein. Dorfen fiel mit einem Mann mehr nicht viel ein, war aber jetzt Herr im Haus. Einen Schuss von Fabian Kanzelsberger fälschte Folger gekonnt zum 1:0 ab. Kanzelsberger brachte EHC-Goalie Christoph Lode nochmal in größte Not, und auf der anderen Seite rettete Max Englbrecht gegen Leon Decker mit zwei Paraden den Vorsprung in die Pause.

Die Partie wurde ab Wiederbeginn zum offenen Schlagabtausch. Arbeit gab’s für beide Torhüter, aber richtig hochkarätige Möglichkeiten waren weiter dünn gesät. Aber dieses hartnäckige Forechecking der Eispiraten: Damit hatten die Löwen Probleme, und eines leitete den Treffer zum 2:0 durch den jungen Felix Lohmaier ein. Dusel dann für Englbrecht, als nach abgewehrtem Decker-Schuss der Puck, Richtung Torlinie kullernd, von einem Verteidiger noch erwischt wurde.

Das Schlussdrittel begann mit einer Waldkraiburger Tormöglichkeit und dem dritten ESC-Treffer durch Kapitän Christian Göttlicher aus dem anschließenden Konter. Einen weiteren Treffer hatten Hradek und Göttlicher auf dem Schläger. Dorfen schien auf Siegkurs zu sein. Dann warfen die am Freitag noch spielfreien Löwen alles nach vorne. Rudelbildung, zwei Treffer durch Leon Decker und Sebastian Stanik: Das Derby war nun am Siedepunkt. 82 Sekunden vor Schluss, das EHC-Tor war längst verwaist, kassierten die Gäste eine Strafzeit. Sie ließen nicht locker und – weiter ohne Torhüter – sorgten für Hochbetrieb vor dem ESC-Tor. Sieben Sekunden vor der Sirene war es passiert: Jan Loboda erzwang die Verlängerung. Die durften die Eispiraten noch in Überzahl beginnen. Wieder komplett, mussten sich die Löwen geschlagen geben: durch ein Tor ihres langjährigen Mitstreiters Christof Hradek.

Statistik:

Tore/Vorlagen: 1:0 (13.) Folger (Steiger, Kanzelsberger), 2:0 (35.) Lohmaier (Hradek, Göttlicher), 3:0 (42.) Göttlicher (Fischer), 3:1 (54.) Decker (Rott), 3:2 (55.) Stanik (Judt), 3:3 (60.) Loboda (Maierhofer, Popelka/4-5), 4:3 (62.) Hradek (Fischer, Schroepfer) – Hauptschiedsrichter: Robert Paule – Strafminuten: ESC 2, EHC 7 – Zuschauer: 410.