ESC Dorfen gewinnt nach Verlängerung

Von: Helmut Findelsberger

Urban Sodja (l.) traf in Geretsried. © dfi (Archiv)

Zum vierten Mal Overtime und endlich erfolgreich. Mit 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0) Toren nach Verlängerung nahm der ESC Dorfen in der Eishockey-Bayernliga dem ESC Geretsried am Freitagabend zwei Zähler ab.

Dorfen - Mit den Rückkehrern Christian Göttlicher, Josef Folger sowie Maximilian Steiner und somit 18 Feldspielern konnten die Eispiraten in diese Partie gehen. Urban Sodja brachte den ESC in der 9. Minute in Führung. Max Englbrecht musste ein paar Mal sein ganzes Können aufbieten, um Gegentreffer zu verhindern.

Fabian Kanzelsberger (14.) und Steiner vier Minuten später scheiterten an Johanna May im Tor der River Rats. In Überzahl legte dann Christoph Hradek 46 Sekunden vor der Pause für Verteidiger Benedikt Dietrich und dessen 2:0 auf.

Dass ein Zwei-Tore-Vorsprung im Eishockey zu diesem Zeitpunkt weit weniger als die halbe Miete sein kann, mussten die Eispiraten im zweiten Spielabschnitt wieder mal erfahren. Sodja hätte nach 28 Minuten den Vorsprung sogar ausbauen könnten, scheiterte aber an Torhüterin May. Mit einem Doppelschlag glich das Heimteam dann aus.

Sechs Sekunden hätte Fabian Kanzelsberger von seiner Strafzeit noch zu verbüßen gehabt, da gelang Daniel Merl der Anschlusstreffer. Wieder nur 31 Sekunden später hatte Dominic Fuchs den Gleichstand hergestellt. Sandro Schroepfer hatte noch eine Topmöglichkeit zur erneuten Führung, scheiterte aber an May.

Ohne Scorerpunkt beendet Geretsrieds Ondrej Horvath, 17 Punkte aus zehn Partien, kaum ein Spiel. Sechs Minuten nach Wiederbeginn traf er zum 3:2. Dafür sorgte er zusammen mit Klaus Berger auf der Strafbank für eine doppelte Überzahl der Eispiraten, und diese nutze dann Dorfens Topscorer Sodja zum 3:3.

Es ging zum vierten Mal in dieser noch jungen Saison für die Eispiraten in die Verlängerung. Und zum ersten Mal hatten sie das bessere Ende für sich durch Folgers Treffer. HELMUT FINDELSBERGER

Statistik:

Tore/Vorlagen: 0:1 (9.) Sodja (Schroepfer, Lönnig), 0:2 (20.) Dietrich (Hradek, Schroepfer / 5-4), 1:2 (31.) Merl (Köhler, Reiter / 5-4), 2:2 (32.) Fuchs, 3:2 (46) Horvath (Hochstrasser, Harrer), 3:3 (55.) Sodja (Schroepfer, Lönnig / 5-3), 3:4 (63.) Folger (Fischer) – Hauptschiedsrichter: Florian Meineke – Strafminuten: Ger. 10/Dor. 6 – Zuschauer: 321