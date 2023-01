Dorfener Eispiraten nehmen Mighty Dogs an die Leine

Von: Helmut Findelsberger

Endstation Torwart: ESC-Keeper Andreas Marek legte ein starkes Spiel hin. © Weingartner

Einen packenden Kampf lieferten sich der ESC Dorfen und der ERV Schweinfurt am Freitagabend. Offiziell 109 Zuschauer, aber durch eine Freikartenaktion eigentlich um einiges mehr, bekamen beim 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)-Sieg der Eispiraten tolles Eishockey geboten.

Dorfen – Furios starteten sie in die Partie. Exakt 60 Sekunden waren gespielt, da zappelte die Scheibe hinter Gäste-Keeper Benedikt Roßberg im Netz. Adressat war Urban Sodja mit einem platzierten Schlenzer nach starkem Antritt. Und Dorfen bestimmte in diesen temporeichen und intensiv geführten ersten 20 Minuten überwiegend, wo es lang ging. Wenn es mal gefährlich wurde, wie in der 6. Minute nach einem Puckverlust, war ESC-Torhüter Andreas Marek gegen Ostertag auf dem Posten.

In Unterzahl präsentierten sich die Eispiraten dann ganz stark. Es folgte nach 13 Minuten die Schweinfurter Strafzeit und ein starkes Dorfener Überzahlspiel. Ein weiterer Treffer stellte sich erst ein, als kurz hintereinander zwei Mighty Dogs in die Kühlbox marschierten. Tomas Vrba drosch die scheibe humorlos in die Maschen, nachdem er freie Bahn erhalten hatte.

Nach der Pause gelang Schweinfurt ein Blitzstart, als Marek abprallen lassen musste und Leon Hartl nach 76 Sekunden zum 1:2 abstauben konnte. Ganz stark stoppte Marek dann Ostertag, ehe die nächste Strafzeit gegen die Gäste folgte. Das ESC-Überzahlspiel funktionierte zunächst gar nicht, und die Gäste nutzten das durch Jona Schneider zum 2:2.

Dorfen blieben noch 31 Sekunden Überzahl, und die hatten es in sich. Mit Ablauf der Strafe lochte Youngster Felix Wiedenhofer zum 3:2 ein. Beide Teams legten immer wieder tolle Spielzüge aufs glatte Parkett. Die Krönung war kurz vor der Pause der Antritt von Josef Folger mit der Ablage für Christoph Lönnig zum 4:2.

Auch das Schlussdrittel eröffnete Schweinfurt mit einem Blitzstart und dem 3:4 durch Alexander Asmus nach 72 Sekunden. Die Mighty Dogs bissen sich fest vor dem Dorfener Heiligtum bis zum Ausgleichstreffer durch Josef Sides (45.). Wenn auch vorerst nichts Zählbares, so brachte eine Gäste-Strafzeit Entlastung für Dorfen – und die Wende. Shootingstar Felix Wiedenhofer, seit kurzem 18, gelang sein zweiter Treffer zum 5:4. Plötzlich lag Vrba regungslos auf dem Eis, und nach kurzer Beratung der Schiris gab es bei Spielzeit 53:30 einen „Fünfer“ für Gästestürmer Sides. Dorfen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen, der Pfosten verhinderte einen weiteren Treffer durch Christof Hradek.

Statistik:

Tore/Vorlagen: 1:0 (1.) Sodja (Susanj, Fischer), 2:0 (18.) Vrba (Hradek, Göttlicher/5-3), 2:1 (22.) Hartl (Asmus, Marquardt), 2:2 (29.) Schneider (Hartl), 3:2 (30.) Wiedenhofer (Kirsch, Susanj), 4:2 (40.) Lönnig (Folger), 4:3 (42.) Asmus (Marquardt, Ewald), 4:4 (45.) Sides (Grüner), 5:4 (50.) Wiedenhofer (Kirsch, Dietrich) – Zuschauer: 109 – HSR: Sebastian Alt, Alexander Karl – Strafminuten: ESC 8, ERV 15