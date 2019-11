ESC Dorfen schießt sich den Frust von der Seele

Eishockey Bayernliga

Die Eispiraten gewinnen 7:2 gegen den EC Pfaffenhofen, und Goalie Andreas Marek entschärft einen Penalty.

Dorfen – Muss das eine Befreiung für den ESC Dorfen gewesen sein. 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) besiegten die Eispiraten am Sonntagabend den EC Pfaffenhofen.

Schon nach 30 Sekunden hatte Gästestürmer John Lawrence aus bester Position am ESC-Tor vorbeigeschossen hatte und damit den Schlagabtausch eröffnet. In Überzahl steuerte ESC-Kapitän Andi Attenberger allein aufs Tor zu, scheiterte aber an Patrick Weiner. Es folgten starke Paraden von Andreas Marek im ESC-Tor im Dreierpack – und dann der Doppelpack von Martin Saluga. Vor seinem Abstauber zum 1:0 wurde Pfaffenhofens Abwehr richtig schwindlig gespielt. Zum 2:0 knapp zwei Minuten später tunnelte er den ECP-Goalie nach einem Traumpass von Verteidiger Tobias Fengler. In der zweite Hälfte dieses ersten Drittels hatten die Gäste mehr Spielanteile, aber Marek war eine Bank.

Das zweite Drittel begann mit einer Zwei-Minuten-Strafe für die Gäste, weil sie sich mit der Rückkehr aufs Eis zu viel Zeit ließen. Saluga scheiterte mit einer Doppelchance an Weiner, aber unterm Strich war das Überzahlspiel der Eispiraten auch in diesem Spielabschnitt wenig berauschend. Nach gut drei Minuten der große Auftritt von Christian Göttlicher: Von nichts und niemandem aufzuhalten, jagte er die Scheibe mit Urgewalt zu seinem ersten Saisontreffer und 3:0 in die Maschen. Die Ilmstädter zeigten sich davon überhaupt nicht beeindruckt und übernahmen das Kommando. Die Freunde des Faustkampfes kamen auf ihre Kosten, als sich Pfaffenhofens Quirin Öxler an Bastian Rosenkranz für dessen Beinstellen recht rabiat rächte. Der ESC durfte sich daraufhin zum vierten Mal mit einem Mann mehr versuchen. Als die ESC-Defensive es allzu lässig versuchte, bestrafte dies Pfaffenhofens Kapitän und Bester, Jakob Fardoe mit dem 1:3 (35.).

Die Eispiraten fanden weder bis zur Pause noch in den ersten Minuten danach zurück in die Spur. Die erste Strafzeit büßten sie auch noch durch Fardoes Anschlusstreffer. Spielminute 50 lief, da jagte Robert Gebhardt einen Schuss an den Pfosten des ESC-Tores. War das der Wachmacher? Es folgten zehn fulminante Minuten. Bei Göttlicher war der Knoten geplatzt, so wie er zum 4:2 auf und davon zog. Im Minutentakt ging‘s weiter durch Tomas Vrba zum 5:2, Sandro Schroepfers Solo zum 6:2 und Salugas Treffer Nr. 3. Kurz vor Schluss gewann Marek auch noch ein Penaltyduell gegen Jakub Felsöci.

Statistik:

Tore/Assists: 1:0 (7.) Saluga (Rosenkranz, Borrmann), 2:0 (9.) Saluga (Fengler, Sorsak), 3:0 (24.) Göttlicher (Rauscher, Voglhuber), 3:1 (35.) Fardoe (Lawrence/4-5), 3:2 (49.) Fardoe (Genhardt, Felsöci/5-4), 4:2 (51.) Göttlicher (Schroepfer), 5:2 (52.) Vrba (Sorsak, Attenberger), 6:2 (53.) Schroepfer (Numberger, Göttlicher), 7:2 (54.) Saluga (Kroner, Borrmann) – HSR:Christoph Ober –Strafminuten:ESC 6 / ECP 10+10 – Zuschauer:230.

HELMUT FINDELSBERGER