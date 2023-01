ESC Dorfen verliert mal wieder in der Verlängerung

Von: Helmut Findelsberger

Ins Straucheln geraten waren die Dorfener Eispiraten beim 3:5 am Dreikönigstag zuhause gegen Pegnitz. Hier wird Tomas Vrba zu Boden gecheckt – von ganz hinten beobachtet von seinem Teamkameraden Christian Göttlicher. © Hermann Weingartner

Trotz größtenteils überlegen geführten Spiels musste sich der ESC Dorfen am Sonntagabend beim ESC Kempten 2:3 (1:2, 0:0, 1:0; 0:1) geschlagen geben. Und das mal wieder nach Verlängerung.

Dorfen – Mit dem am Freitag noch gesperrten Christof Hradek trat Dorfen die rund 190 Kilometer ins Allgäu zu dieser Nachholpartie an. Während die Eispiraten am Freitag gegen Pegnitz einen Schuss vor den Bug bekommen hatten, durften sich die spielfreien Gastgeber auf ihre erste Partie 2023 einstimmen. Und auf eine eminent wichtige, denn mit 38 Punkten auf Rang acht sitzen ihnen die Verfolger im Kampf um die Meisterrundenteilnahme im Nacken.

Die Sharks waren in den ersten 20 Minuten nicht unbedingt besser als die Eispiraten, aber aktiver – eben das Heimteam. Und sie waren sicherer im Kombinationsspiel, auch dank ihrer „alten“ Herren. Kapitän Eric Nadeau ist inzwischen 48 Jahre, was man seinem Spiel überhaupt nicht ansieht. Der frühere Extraliga-Spieler Rostislav Martynek ist 40. Bei beiden Kemptener Treffern durch Daniel Rau zum frühen 1:0 sowie Timo Schirrmachers Überzahltreffer zum 2:1-Pausenstand hatte der Tscheche seinen Schläger mit im Spiel. Hellwach zeigte sich Josef Folger, als er einen Kemptener Puckverlust zum zwischenzeitlichen Dorfener Ausgleichstreffer nutzte.

Eine schwere Hypothek fürs zweite Drittel bedeutete für Dorfen Fabian Kanzelsbergers Fünfer plus Spieldauer für „Check mit dem Knie“ 27 Sekunden vor der Sirene. Es sah zwar für den verletzten Kemptener Anton Zimmer nicht gut aus, aber aus Dorfener Sicht war dieser auf den sich nicht bewegenden ESC-Verteidiger geprallt. Die lange Unterzahl wurde schadlos überstanden, auch dank einer Monsterparade von Keeper Andi Marek. Den Rest dieses zweiten Drittels waren die Eispiraten klar spielbestimmend, nur Treffer blieben aus. Es fehlte auch das berühmte Scheibenglück, als etwa den einschussbereiten Lukas Kirsch oder Felix Wiedenhofer vorm Kemptener Tor der Puck versprang. Es gab überhaupt keine Strafzeit im zweiten Spielabschnitt und lediglich einen Zweier gegen Kemptens Pascal Kröber in den letzten 20 Minuten.

Das Anrennen der Eispiraten wurde gut drei Minuten vor Schluss mit dem Ausgleichstreffer durch Kirsch endlich belohnt. Der Pfosten verhinderte einen weiteren Dorfener Treffer, und es ging in die fünfminütige Overtime – für Dorfen schon zum achten und für Kempten zum siebten Mal. Zweimal nur waren beide aus diesen Zugaben bisher als Sieger hervorgegangen. Martynek sicherte den Sharks 68 Sekunden vor dem Penaltyschießen Sieg und Zusatzpunkt.

Statistik:

Tore/Assists: 1:0 (4.) Rau (Martynek), 1:1 (13.) Folger (Lönnig), 2:1 (16.) Schirrmacher (Martynek, Gosselin/5-4), 2:2 (57.) Kirsch (Susanj, Sodja), 3:2 (64.) Martynek – HSR: Stefan Velkoski – Strafminuten: ESCK 2, ESCD 7+20 – Zuschauer: 401.