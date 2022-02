ESC muss nachsitzen

Von: Georg Brennauer

In Geretsried hat es geklappt. Am Dienstagabend soll ein Sieg gegen Königsbrunn her. © Hans Lippert

Die Dorfener Puckjäger empfangen heute Königsbrunn.

Dorfen – Die Puckjäger arbeiten ihren pandemiebedingten Verzug auf und holen Spiele der Bayernliga-Abstiegsrunde nach. So ist am heutigen Dienstag bei den Eispiraten um 20 Uhr der EHC Königsbrunn zu Gast.

Die Schwaben haben am Sonntag mit 1:3 Toren ihre dritte Niederlage binnen einer Woche kassiert. Sie sind nach sieben Spielen auf den siebten Platz abgerutscht. Nach der 3:4-Niederlage am Vorsonntag beim VfE Ulm-Neuulm haben sich die Pinguine von Trainer Andy Becher getrennt. Doch auch mit Interimstrainer Sven Rampf setzte es im Rückspiel gegen Ulm mit dezimierter Mannschaft eine 4:9-Pleite. Zuletzt zeigten sich die Königsbrunner beim 1:3 in Pfaffenhofen allerdings wieder verbessert.

Die Eispiraten bekommen es heute Abend mit einem angeschlagenen Gegner zu tun, der in Vollbesetzung – also mit seinen besten Scorern Jakub Bitomsky, Antti Jussi Miettinen, dem jungen Ex-Augsburger Tim Bullnheiner und Hayden Trupp – Topleute im Angriff hat. Goalie war in Pfaffenhofen der 20-jährige Dominic Guran.

Bei den Eispiraten sollten die beiden letzten Auswärtssiege (4:2 in Schweinfurt, 5:1 in Geretsried) das Selbstvertrauen deutlich gestärkt haben. Trainer Franz Steer kann neben zwei genesenen Torleuten wieder drei bewährte Blöcke aufbieten. Der slowenische Stürmer Urban Sodja führt nach drei Spielen mit fünf Toren und drei Assists die Playdown-Scorerliste an.

Beim ESC ist wieder der zuletzt aus beruflichen Gründen fehlende Max Huber mit von der Partie. Ob die Junioren Maximilian Steiner, Raphael Steiger und Clemens Blaha zur Verfügung stehen, wird kurzfristig entschieden. Nach zwei Auswärtsaufgaben hoffen die Eispiraten jetzt, auch den heimischen Fans ein Erfolgserlebnis bieten zu können. Die Stadiongaststätte ist wieder normal geöffnet. Zutritt unter 2G möglich. br