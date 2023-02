ESC verpflichtet US-Stürmer

Von: Georg Brennauer

Mikkel Joenkh verstärkt den ESC. © Verein

Kurz vor Schließung des Transfermarkts hat der ESC Dorfen zugeschlagen und den US- Amerikaner Mikkel Joehnk verpflichtet.

Dorfen - Laut Eishockeychef Manfred Detterbeck sei dies nötig gewesen, um in der Abstiegsrunde die Besetzung der zwei Kontingentspieler abzusichern. „In Schweinfurt konnten wir wegen Urban Sodjas Grippeerkrankung nur einen Führungsspieler aufbieten.“

Joehnk ist in Wien geboren, absolvierte vier Jahre an der Lawrence Universität NCA III 81 Spiele und erzielte dabei 20 Punkte. Danach sammelte er Erfahrung in diversen Ligen in Dänemark und Schweden. Die vergangenen beiden zwei Jahre spielte der Allrounder für Timmendorf in der Regionalliga Nord und erzielte dort in 27 Spielen 29 Scorerpunkte.

Der 29-Jährige gab bereits am Dienstagabend beim ESC-Training seinen Einstand. Die Eispiraten rühmen in einer Pressemeldung Joehnks Spielintelligenz, Schnelligkeit, Kampfgeist und Technik. Er könne sowohl als Center als auch als Flügelstürmer eingesetzt werden. Trainer Franz Steer habe nun mehr Optionen, um auf verschiedene Szenarien reagieren zu kennen, so Detterbeck. Das ist auch nötig, zumal Gaspr Susanj leicht angeschlagen ist und sich nächste Woche einer Kernspinuntersuchung unterziehen muss. br