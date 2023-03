Krach auf der Dorfener Pressekonferenz - Franz Steer: „Dann gehe ich in Rente“

Von: Helmut Findelsberger

Gegen die Wand gefahren: Der Schweinfurter Joey Sides (l.) und Florian Fischer probieren sich als Bandenkleber. ESC-Torwart Maximilian Engelbrecht mag’s gar nicht sehen. Irgendwie aber passte es zur Dorfener Vorstellung am Freitag. © Hermann Weingartner

Der ESC-Trainer reagierte auf Kritik eines Fans und erklärt die Misere, der auch viel mit dem Umbruch im Team zu tun hat.

Dorfen – In der Bayernliga-Abstiegsrunde liegen die Nerven blank. Am Freitagabend platzte eine Zuhörerin in die Dorfener Pressekonferenz und ging ESC-Trainer Franz Steer an, der sich dann wehrte.

Erste Entscheidungen sind bereits gefallen. Schweinfurt feierte am Freitag in Dorfen den auch rechnerisch sicheren Klassenerhalt, und Pegnitz steht seit Sonntag als erster Absteiger fest. Buchloe ist fast durch, Dorfen und Geretsried sind auf einem guten Weg, haben aber noch Waldkraiburg und Pfaffenhofen nicht ganz abgeschüttelt.

„Sehr zufrieden mit seiner Mannschaft“ war Dorfens Trainer Steer am Sonntag gegen Buchloe trotz der 3:4-Niederlage in der Verlängerung. Ganz anders war dafür sein Urteil am Freitag nach der 1:5-Heimniederlage gegen Schweinfurt ausgefallen. „Uns hat das komplett spielfreie letzte Wochenende nicht gutgetan“, sagte er und zeigte sich von einigen Spielern sehr enttäuscht. „Wenn man auf den Gegner zugeht mit dem langen Schläger und dann eine olympische Kurve fährt, hat das mit Eishockey nichts zu tun“, sprach er Klartext. „Und trotzdem haben wir genügend Tormöglichkeiten gehabt, um das Spiel zu gewinnen, allein vier Hundertprozentige im ersten Drittel“, zählte er auf, „und da wird’s noch ein paar ernste Worte geben vor dem Sonntagsspiel“.

„Einfach nur happy“ war dafür Schweinfurts Coach Andreas Kleider. „Wir haben hinten nicht viel zugelassen und ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht“, lobte er seine Truppe, „und Dorfen kannst du nicht so einfach ausschalten“. Den Sieg sah er als verdient an, „da wir auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben“.

Alles andere als zufrieden meldete sich schließlich eine Dorfener Zuschauerin zu Wort und sprach ihre Zweifel aus, ob denn Franz Steer bei all seinen Verdiensten der richtige Trainer für diese Mannschaft sei. Seit drei Jahren laufe es hier schlecht, und immer würden die Spieler alles falsch machen. „Fassen Sie sich mal an ihre eigenen Nase“, sagte sie.

„Das mag Ihre Meinung sein, und ich habe kein Problem damit, nicht mehr Trainer in Dorfen zu sein. Aber man muss sagen, mit welcher Mannschaft wir gespielt haben und welche Ausfälle wir zu verkraften hatten.“

Der 64-Jährige stellte klar, „dass er keinesfalls derjenige ist, der den Spielern immer die Schuld geben würde, sondern hier gesessen ist und gesagt hat, ich hab’ einen Fehler gemacht“. Der Geisenhausener legte nach: „Wenn ihr meint’s, dass ich schuld bin, hab ich kein Problem. Dann gehe ich in Rente, ich muss das nicht machen.“ Trotzdem betonte er, „dass er das gern macht, die Spieler in Ordnung sind“, und er erinnerte daran, „was es denn war, als ich hier anfing. Da wäre Dorfen abgestiegen, wenn’s nicht eine besondere Regelung gegeben hätte“.

In Buchloe schienen Steers ernste Worte gefruchtet zu haben. Was ihn am meisten nervte, waren die doppelt so vielen Strafen wie bei Buchloe, und „am Ende, als wir drei gegen fünf waren, habe ich bei diesen Entscheidungen die Welt nicht mehr verstanden“. Und wieder war der gegnerische Trainer der „vollauf Zufriedene angesichts dieses wichtigen Siegs“. Christopher Lerchner konnte die Unzufriedenheit mit den Schiri-Entscheidungen nachvollziehen, „aber bei uns war’s auch ein paar Mal so“.