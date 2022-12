Freud und Leid des Dorfener Rumpfkaders

Von: Georg Brennauer

Teilen

Die Dorfener Wand: Goalie Maximilian Englbrecht war gegen Miesbach ein sicherer Rückhalt. © Hermann Weingartner

ESC-Trainer Steer ist trotz der Sensation gegen Spitzenreiter Miesbach nicht ganz glücklich - sehr wohl aber über die tolle Leistung seiner Truppe.

Dorfen – Sie sind besser als ihr aktueller Tabellenplatz 13. Das haben die Dorfener Eispiraten beim 4:2-Sieg gegen Spitzenreiter TEV Miesbach bewiesen. Cheftrainer Franz Steer freute sich zwar über den Erfolg, unterdrückte allerdings seine inneren Gefühle. „Ich will eigentlich nichts sagen“, meinte er in der Pressekonferenz, verwies aber dann doch auf die schwierige Situation. „Ich habe gemeint, alles erlebt zu haben im Eishockey. Aber was ich derzeit in Dorfen mit ständigen Ausfällen und mit Schiedsrichtern erlebe, ist unglaublich.“

Diesmal erwischte es Sandro Schroepfer, der in die Bande krachte und sich eine Schulterverletzung zuzog. Er wird laut Steer die ganze Saison ausfallen. Fehlen wird auch Lukas Kirsch wegen einer Fünf-plus-Spieldauerstrafe. „Doch wenn der Schiedsrichter vorher das Foul mit der Gesichtsverletzung vom Kirsche geahndet hätte“, sagte Steer, hätte es die Keilerei mit TEV-Verteidiger Stefan Mechel gar nicht gegeben.

Die Situation sei nach den Ausfällen frustrierend, so der ESC-Coach. Umso besser sei seine Ansage an die Mannschaft gewesen, sich nicht wegen ihm, sondern wegen Schröpfer voll reinzuhängen, was dann den überraschenden Erfolg gebracht habe.

Neben der kollektiven tollen Leistung gab es von Steer ein Sonderlob für Goalie Maximilian Engelbrecht sowie für das großartige Unterzahlspiel seines Teams. Offensichtlich lief der ESC-Goalie im Beisein seines Vaters und Ex-Internationalen Bernie zur Höchstform auf.

TEV-Coach Michael Baindl sagte, dass man wusste, dass Dorfen in Vollbesetzung gefährlich sein könnte, dass aber auch seine Eliteleute im Penaltykilling unsicher wirkten. GEORG BRENNAUER