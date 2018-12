Herber Rückschlag für die Eispiraten

Eishockey-Bayernliga

Wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde hat der ESC Dorfen liegen lassen.

Geretsried/Dorfen– Die Eispiraten unterlagen am Mittwochabend beim unmittelbaren Konkurrenten ESC Geretsried mit 4:5 Toren (1:0, 1:4, 2:0; 0:1) nach Verlängerung.

Bei guten äußeren Bedingungen in der offenen Eis-Arena gingen die Gastgeber gleich in die Vollen und erspielten sich die besseren Chancen. ESC-Torwart Thomas Hingel war zunächst mehr gefordert, als sein Gegenüber Martin Morczinietz. So bewahrte der ESC-Schlussmann sein Team in der 5. Minute nach einer dicken Chance der Riverrats vor einem Rückstand. Allmählich fanden die Dorfener besser in die Partie und sorgten auch einige Male für höchste Gefahr vor dem Tor der Gastgeber, wenngleich es für die Dorfener zunächst galt, zwei Unterzahlsituationen unbeschadet zu überstehen. Einen Spielzug über Christoph Lönnig und Tomas Vrba schloss Mark Waldhausen dann zum 1:0 ab (16.). Die knappe Führung der Eispiraten zur ersten Pause war nicht unverdient.

Geretsried kam entschlossener aus der Kabine und durch Max Hüsken zum Ausgleich (23.). Aber im Powerplay brachte Tobias Brenninger die Eispiraten postwenden wieder in Führung (24.). Nachdem der ESC in der Folge einige gute Chancen durchAttenberger, Lönnig und Vrba vergab, stand es nach einem abgefälschten Schuss von Benedikt May plötzlich 2:2 (33.). Keine Minute später ließen die Riverrats durch ihren Topscorer Ondrej Horvath das 3:2 folgen. Der Tscheche lief alleine auf Hingel zu, der den Schuss zwar abwehren konnte, aber gegen den Nachschuss machtlos war. Schließlich erhöhten die Geretsrieder in der 37. Minutedurch Daniel Merl sogar auf 4:2. Nach drei Gegentreffern innerhalb von nur vier Minuten nahm ESC-Trainer Petr Vorisek eine Auszeit, und bis zur zweiten Drittelpause passierte nichts mehr.

Die Dorfener steckten nicht auf, und Ernst Findeis brachte die Eispiraten auf 3:4 heran (47.). Jetzt wurde es spannend. Die Eispiraten hatten es bei mehreren dicken Chancen in der Hand, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. So fuhren dreimal Dorfener Stürmer alleine auf das Tor der Riverrats zu. Erst 20 Sekunden vor Spielende gelang Waldhausen das 4:4, als Coach Vorisek seinen Torwart durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatte.

In der Verlängerung machten die Gastgeber durch Merl den Sack zum 5:4 zu (63.).

Statistik

Tore: 0:1 (15.) Waldhausen (Vrba, Lönnig), 1:1 (23.) Hüsken (Fuchs/5-4), 1:2 (24.) T. Brenninger (Fengler, Sorsak/5-4), 2:2 (33.) May (Köhler, Englbrecht), 3:2 (34.) Horvath, 4:2 (37.) Merl (Hölzl, Fuchs), 4:3 (47.) Findeis (Hölzl, Fuchs), 4:4 (60.) Waldhausen (6-5), 5:4 (63.) Merl. – Zuschauer: 310. – Strafminuten: Geretsried 4, Dorfen 16.

Georg Brennauer