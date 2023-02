ESC-Coach Steer: „In der Abstiegsrunde ist jedes Spiel ein Endspiel“

Von: Georg Brennauer

Effektive Dorfener: Nach zwölf Sekunden Überzahl markierte Christof Hradek (M.) die 1:0-Führung gegen Buchloe. Josef Folger, Fabian Kanzelsberger sowie Christian Göttlicher und Florian Fischer (v. l.) gratulieren. Am Ende hatten die Gäste die Nase vorn. © weingartner

Der Dorfener Trainer bereitet sich und die Fans der Eispiraten darauf vor, dass es immer so eng werden könnte wie am Wochenende.

Dorfen – Schon nach den ersten beiden Spieltagen der Bayerliga-Abstiegsrunde ist klar: Es wird ein enges Ringen im Kampf um den Klassenerhalt. Von den sieben Bewerbern hielt sich nur der ESC Geretsried mit zwei Siegen schadlos. Dagegen fehlte dem ESC Dorfen nach dem 4:3-Sieg in Schweinfurt bei der 2:3-Heimniederlage gegen Buchloe das Quäntchen Schussglück.

„Wir haben in Schweinfurt sehr gut gespielt, wenngleich wir auch dort einige gute Chancen liegen gelassen haben“, sagte ESC-Trainer Franz Steer. Allein Josef Folger scheiterte zweimal frei vor Mighty-Dogs Goalie Benedict Roßberg, wobei zu berücksichtigen wäre, dass der junge Stürmer zuletzt mit Problemen am Knie aussetzen musste. Mit dem starken Torwart Maximilian Englbrecht als Rückhalt habe sein Team ohne den kurzfristig an Grippe erkrankten Torjäger Urban Sodja Team in Unterfranken eine sehr gute kollektive Leistung abgeliefert.

EVR-Coach Andi Kleider räumte ein, dass sich sein Team gegen die kampfstarken Dorfener zwei Drittel hindurch schwer getan habe. Er habe auf zwei Reihen umgestellt, wobei sich dann nach dem 1:4-Rückstand im Schlussdrittel der Kräfteverschleiß bemerkbar gemacht habe. Hinzu kam zum Schluss „eine dumme Zweiminutenstrafe“, so Kleider.

„Wenn uns vorher jemand gesagt hätte, dass wir am Wochenende drei Punkte holen, wäre ich schon zufrieden gewesen, bemerkte ESC-Trainer Franz Steer bei seiner Analyse nach der hauchdünnen 2:3-Niederlage im Piratenduell. Insgesamt sei er auch gegen Buchloe mit der Leistung zufrieden gewesen. Allerdings habe man gegen den und teilweise mit viel Glück reagierenden Gästeschlussmann Johannes Wiedemann erneut einige dicke Chancen liegen gelassen.

Steer verwies auf die erneut negativen vorangegangenen Umstände – zum Beispiel, dass Torjäger Sodja zwei Tage vor dem Spiel noch wegen einer Grippe das Bett gehütet hatte. Die Buchloer konnten sich, so Trainer Steer, bei ihrem Tormann bedanken, dass sie die drei Punkte aus der Isenstadt mitgenommen haben.

Zum abgefälschten 2:2 in der 41. Minute durch den 39-jährigen Michal Petrak meinte Steer: „An so einen Treffer kann ich mich in dieser Saison nicht erinnern.“ Er hoffe doch, dass das Scheibenglück einmal seinen Eispiraten beschieden sei und betonte: „In der Abstiegsrunde ist jedes Spiel ein Endspiel.“

Sichtlich erleichtert zeigte sich Buchloes Coach Christopher Lerchner. Im ersten Drittel hätten seine Leute zu wenig körperbetont und passiv gearbeitet. Dies habe sich dann nach eindringlicher Motivation in der Pause gebessert. GEORG BRENNAUER