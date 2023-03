ESC-Trainer fährt mit doppelt flauem Magen ins Open-Air-Stadion

Von: Helmut Findelsberger

Dorfener Bollwerk: Auf ESC-Goalie Maximilian Englbrecht, Benedikt Dietrich und Gasper Susanj (blaue Trikots, v. l.) kommt es heute wieder an. © D. Findelsberger

Dorfens Coach Franz Steer trotzt Darmvirus und warnt vor Gegner Pegnitz

Dorfen – Vier Spieltage stehen in der Bayernliga-Abstiegsrunde noch aus. Wegen der mit sieben Teams ungeraden Teilnehmerzahl hat immer eines spielfrei. Volles Programm heißt es noch für den ESC Dorfen, und so geht es heute zum EV Pegnitz. Am Sonntag ist um 17.30 Uhr der EC Pfaffenhofen zu Gast.

Im einzigen Freiluftstadion der Bayernliga nehmen die Eispiraten heute ab 19.30 Uhr den nächsten Anlauf, die noch rechnerisch fehlenden drei Punkte zum frühzeitigen Klassenerhalt einzufahren. Die Gastgeber stehen bereits als Absteiger fest, „und das macht sie noch unberechenbarer und gefährlicher“, warnt ESC-Trainer Franz Steer.

Der Coach musste bei den letzten Trainingseinheiten passen, da ihn ein Magen-Darm-Virus ordentlich erwischt hatte. Sogar die Feier beim EV Landshut zum 40-jährigen Jubiläum des letzten Deutschen Meistertitels der Niederbayern musste er sausen lassen. Das Training leiteten Gasper Susanj und die Kapitäne. „Da kann ich mich hundertprozentig verlassen“, zeigte sich Steer da wenig besorgt.

Sorgen bereitet ihm mehr das schlechter gewordene Überzahlspiel, aber das konnten sie auch ohne ihn ausgiebig üben. Gegenüber dem Buchloe-Spiel wird der wieder einsatzfähige Verteidiger Susanj zurückkehren. Bei Christof Hradek hofft Steer, dass es auch wieder geht.

Er selbst geht auch davon aus, dass er am Freitag in Pegnitz an der Bande stehen wird. Open-Air-Stadion, das Wetter so unberechenbar wie der Gegner – „es hilft nichts, das müssen wir annehmen“, so Steer.

Das Hinspiel dieser Abstiegsrunde, als Nachholspiel unter der Woche ausgetragen, gewann der ESC nach zähem Ringen und hartem Kampf durch Youngster Felix Wiedenhofers Treffer zum 4:3-Sieg 19 Sekunden vor Schluss. Fast 40 Minuten lang waren die Eispiraten Roman Navarras 1:0 für Pegnitz hinterhergerannt.

Der 25-jährige Tscheche ist Topscorer der Ice Dogs, aber seit dem achten Spieltag gesperrt. Beim 2:5 in Buchloe hatte er beide Treffer markiert und dann für versuchten Kopfstoß eine Spieldauerstrafe erhalten. Die wurde vom Verband in vier Spiele Sperre verlängert.

Abgestiegen sind die Oberfranken letzten Sonntag mit dem 4:5 in Pfaffenhofen. Viermal konnten sie ausgleichen, ehe fünf Sekunden vor Schluss Jan Tlacil Pfaffenhofen zum Sieg schoss. Mit zwei Überzahltreffern bewies Pegnitz mit seinen Ex-Bayreuthern, wo es seine Stärken hat und auch Dorfen gefährlich werden kann – auch ohne Navarra!