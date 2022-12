Dorfener Eispiraten freuen sich auf das Spitzenteam der Bayernliga

Was plant der Coach? Franz Steer (r.) macht sich Notizen. dfi © Dominik Findelsberger

In ihrem einzigen Spiel am Wochenende steht den Puckjägern vom ESC Dorfen am Sonntag eine nur schwer zu lösende Aufgabe ins Haus. Um 17.30 Uhr ist der aktuelle Spitzenreiter TEV Miesbach zu Gast.

Dorfen – Die Oberländer wurden bisher ihrem Nimbus als Topfavorit der Liga gerecht. Der Wiederaufstieg in die Oberliga ist beim TEV fest eingeplant. Nach 15 Spielen führt das Team um Trainer Michael Baindl die Bayernliga an. Zehn Siege plus zwei weitere Erfolge in der Overtime bei nur zwei Niederlagen plus ein weiterer Punkt in der Overtime stehen in der Bilanz.

Mit den wenigsten Gegentoren (39) versteht es sich von selbst, dass Anian Geratsdorfer (9 Spiele, Platz 1) und der 32-jährige Timo Ewert (6 Spiele, Platz 3) ganz oben in der Liste der Top-Goalies stehen. Und ihre Vorderleute haben allesamt eine hohe Qualität. Um ganz oben mitzumischen, haben sich die TEV-Verantwortlichen vor der Saison nochmals punktuell verstärkt. Mit dem Ex-Pfaffenhofener Nick Endres und dem „Erding-Schreck“ Ales Furch vom letzten Wochenende, mit Thomas März aus Rosenheim und Maximilian Hüskern (Geretsried) haben die Miesbacher ihre Angriffsreihen nochmals gefährlicher gemacht. Ziemlich sattelfest erwies sich auch die Defensive um Matthias Bergmann (derzeit zweitbester Verteidiger der Liga mit vier Toren und zwölf Assists). Und nach der Verletzung ihres tschechischen Topscorers Bobby Slavicek hat der TEV sofort mit der Nachverpflichtung respektive Rückkehr des 35-jährigen kanadischen Stürmers Patrick Asselin durchaus gleichwertig kompensiert.

Die Eispiraten, die sich bei der 2:5-Hinspielniederlage gut verkauft haben, wollen es jedenfalls dem Topteam aus dem Oberland das Leben so schwer wie möglich machen. „Um unsere Außenseiterchance zu wahren, müssen wir, mit dem besten Unterzahlspiel der Liga, in der Defensive wieder stabiler werden als zuletzt und dem Gegner mit einem bissigeren Back- und Forechecking begegnen“, fordert Trainer Franz Steer. Allmählich füllt sich der Kader wieder. So sind auch Goalie Maximilian Englbrecht sowie Stürmer Christoph Obermaier zurückgekehrt.