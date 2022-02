ESC Dorfen: Ohne Rosenkranz zu den River Rats

Von: Georg Brennauer

Den Puck im Visier: ESC-Goalie Andreas Marek (l.) und der Geretsrieder Paul Gania. © dfi

Dorfens Puckjäger wollen auch ohne den Top-Stürmer den Aufwärtstrend fortsetzen

Dorfen/Geretsried – Die erfolgreiche Rückkehr in den Spielbetrieb der Abstiegsrunde (4:2-Sieg in Schweinfurt) lässt die Dorfener Fans hoffen, dass die Eispiraten die große Herausforderung im heutigen dritten Einsatz um 19.30 beim ESC Geretsried bestehen können. Die River Rats belegen nach fünf Spielen und neun Punkten Rang zwei unter den sieben Mitbewerbern um den Klassenerhalt in der Bayernliga.

In den bisherigen Begegnungen dieser Saison stehen bei den Isenstädtern drei Niederlagen (3:6 in Dorfen und 4:5 nach Verlängerung nach 4:0-Führung bei halber Spielzeit) sowie ein 2:5 im ersten Playdown-Spiel vor vier Wochen in Dorfen zu Buche. Die Isartaler unterlagen zuhause in bisher zwei Spielen nur mit 3:4 Toren nach Penaltyschießen Spitzenreiter TSV Erding. In Schweinfurt ließen sie bei einem 3:5 die Punkte liegen. Allerdings punktete Geretsried mit einem 4:2 zuhause gegen Königsbrunn und mit einem 5:4 nach Verlängerung in Pfaffenhofen.

Der Ex-Dorfener Trainer Randy Neal hat kurz vor Jahreswechsel die Nachfolge von Rudi Sternkopf übernommen, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat. Geretsried verfügt vor dem routinierten Goalie Martin Morczinietz (37) über ausgeglichene Reihen mit einigen ehemaligen Tölzer Akteuren sowie den beiden tschechischen Kontingentspielern Verteidiger Marek Haloda und Topstürmer Ondrej Horvath.

Während bei den Eispiraten Stürmer Basti Rosenkranz einmal mehr in Rekonvaleszenz ist, kann Trainer Franz Steer die zuletzt aus beruflichen Gründen fehlenden Stammspieler Florian Fischer (Verteidiger) sowie Stürmer Philipp Schuhmann wieder aufbieten. Der Headcoach, der in dieser Woche bei drei Trainigseinheiten gut arbeiten konnte, wird im neuen Heinz-Schneider-Stadion wieder gut drei Blöcke ins Rennen schicken. Angeschlagen sind noch die jungen Overage-Spieler Maximilian Steiner sowie Raphael Steiger sowie Stürmer Jonas Blaha. GEORG BRENNAUER