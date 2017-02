Dorfen verliert Spiel und Topscorer Miculka

Eishockey – Playoff-Viertelfinale

Dorfen - Es hat nicht gereicht für den ESC Dorfen. Mit einem 3:1-Erfolg (1:0, 1:1,1:0) wurde der EHC Waldkraiburg am Freitagabend seiner Favoritenrolle gerecht und zog in der Playoff-Serie in Front. Besonders bitter für die Eispiraten: Topscorer Lukas Miculka wird am Sonntag fehlen.

Vor stimmungsvoller Kulisse schafften es die Eispiraten in Waldkraiburg nur in den ersten Minuten, ihr Verteidigungsdrittel gefahrlos zu verteidigen. Zugute kam ihnen eine EHC-Strafzeit schon nach 16 Sekunden. Zählbares konnten sie daraus nicht machen. Im Gegenteil – zwei Löwen fuhren ein Break, bei dem ESC-Goalie Kevin Yeingst Thomas Vrba die Scheibe gerade noch wegspitzeln konnte.

Nach sechs Minuten zog Lukas Miculka die erste ESC-Strafzeit. Da brannte es vor dem Dorfener Gehäuse. Sieben Sekunden wieder komplett, schlug ein flatternder Schlagschuss von EHC-Verteidiger Philipp Seifert am etwas unglücklich agierenden Yeingst im Kreuzeck ein.

35 Sekunden vor der Pause dann die große Ausgleichsmöglichkeit: Nach Miculkas Solo verfehlte Christian Göttlicher um Haaresbreite den todsicheren Nachschuss. Bei dieser Aktion brach EHC-Keeper Linda der Schlittschuh. Thomas Hingel musste ihn die 27 Sekunden bis zur Sirene vertreten. Bei Vrbas Gegenzug handelte sich der ESC noch zwei Strafminuten ein. Miculkas Auszeit auf der Strafbank überstand sein Team aber ohne Flurschaden.

Für „Spielen mit sechs Mann“ kassierte der ESC den nächsten Zweier – und der brachte den überraschend den Ausgleich. Tobias Feilmeier hatte sich Waldhausens Befreiungsschlag aus dem Eck geholt und technisch stark für Miculka aufgelegt – 1:1. Nun wurde das Derby zum offenen Schlagabtausch. Ohne die ganz großen Möglichkeiten – bis zum Geniestreich von Martin Führmann, der den Puck mit der Rückhand zum 2:1 für den EHC ins lange Keuzeck zirkelte.

Das Powerplay wollte bei Dorfen einfach nicht gelingen. Vier Minuten lang waren sie ein Mann mehr auf dem Eis, aber nur Kapitän Attenberger und Verteidiger Kress konnten Linda etwas fordern.

Auch im Schlussdrittel lagen die Vorteile bei den Löwen. Mehrere Unterzahlspiele überstand Dorfen dank eines stark haltenden Yeingst. Und dann scheiterte ausgerechnet Feilmeier nach Miculka-Vorarbeit mit der 100-prozentigen Ausgleichschance an Linda. Wieder komplett, tankte sich Attenberger durch, zielte aber zu hoch. So etwas wird meist bestraft: Mit einem Kunstschuss ins Kreuzeck und genau an der Torseite, wo eh Vollversammlung herrschte, traf Fabian Zick zum 3:1 (54.).

In derselben Minute brandete binnen Sekunden zweimal verfrühter Torjubel im Hexenkessel auf. Und bei einem Konter zwei Minuten vor Schluss wurde Trox von Miculka mit einem Stockschlag gefällt. Der Dorfener kassierte eine Spieldauerstrafe und wird seinem Team damit am Sonntag fehlen.

Statistik:

Tore/Assists: 1:0 (7.) Seifert (Wagner, Zick), 1:1 (27.) Miculka (Feilmeier, Waldhausen/4-5), 2:1 (32.) Führmann (Hradek, Hilpert), 3:1 (55.) Zick (Marek, Vrba). – Strafminuten: Waldkraiburg 6, Dorfen 20+5 + Spieldauer (Miculka). –HSR:Markus Schmidt. – Zuschauer: 1360. (Helmut Findelsberger)