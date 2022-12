Später Ausgleich nervt Eispiraten

Von: Helmut Findelsberger

War wieder gefordert: Goalie Maximilian Englbrecht. © Hermann Weingartner - Archiv

Dem ESC Dorfen haben am Freitagabend acht Sekunden gefehlt zum Dreier. So ging es wieder in Verlängerung und Penaltyschießen. Am Ende mussten sich die Eispiraten der EA Schongau 4:5 (0:0, 1:2, 3:2, 0:1) geschlagen geben.

Dorfen – Verheißungsvoll war der ESC gestartet. Gaspr Susanj zielte nach 40 Sekunden aus bester Position am Tor vorbei, Tomas Vrba zirkelte den Puck eine Minute später an den langen Pfosten. Auch eine Strafzeit gegen die Mammuts brachte nichts ein.

Die Gäste aus dem Pfaffenwinkl mischten dann auch mit, und Max Englbrecht im ESC-Heiligtum wurde zumindest von Schongaus Samy Paré hin und wieder beschäftigt. Es gibt gute „Null zu Null“ – auf diesen Pausenstand traf dies nicht zu.

Der hielt auch nicht mehr lange. Nachdem ein Schongauer durchgebrochen war, bekam Keeper Englbrecht noch Unterstützung von Benedikt Dietrich. Der handelte sich für seinen Stockschlag zwei Strafminuten ein. Die Überzahl münzte Schongaus Topscorer Höfler prompt zum 1:0 um. In der 30. Minute tanzte Urban Sodja mit einem Solo alle aus, auch Torhüter Blankenburg, aber rein wollte das Runde nicht ins Eckige.

Das passierte auf der anderen Seite. Einen Paré-Schuss wehrte Englbrecht noch ab, war aber machtlos gegen den Nachschuss von Tristan Gagnon. 82 Sekunden vor dem erneuten Pausengang traf Verteidiger Dietrich in Mittelstürmerposition in Überzahl zum Anschlusstreffer.

Ins Schlussdrittel brachte Dorfen eine Reststrafzeit mit. Von der waren noch fünf Sekunden auf der Uhr, da landete ein Befreiungsschlag über die Bande beim lauernden Tomas Vrba, und der ließ sich die Gelegenheit zum 2:2 nicht nehmen. Jetzt hatte die Partie Fahrt aufgenommen. Dorfen bestimmte die Richtung, geriet aber nach einem Konter erneut in Rückstand durch Simon Maucher. Christoph Hradek schien die ESC-Farben dann Richtung Sieg geschossen zu haben. Zum 3:3 jagte er die Scheibe ins Kreuzeck, und zum 4:3 stocherte er erfolgreich nach. Acht Sekunden vor Schluss rettete Paré die Mammuts in die Overtime. Die endete torlos. Beim Penaltyschießen traf als einziger der Kanadier. HELMUT FINDELSBERGER

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (24.) Höfler (Klein/5-4), 0:2 (33.) Gagnon (Müller, Paré), 1:2 (39.) Dietrich (Göttlicher/5-4), 2:2 (42.) Vrba (4-5), 2:3 (51.) Maucher (Estermaier), 3:3 (54.) Hradek, 4:3 (56.) Hradek (Vrba), 4:4 (60.) Paré (Weinfurtner), 4:5 (65.) Paré (Pen.) – HSR: Florian Fröhlich – Strafminuten: ESC 10/EA 8 – Zuschauer: 100.